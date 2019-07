Brandenburg/H

In der turbulenten Wendezeit übernahm der damalige Erste Oberarzt Roland Pauli über Nacht als kommissarischer Chefarzt das Institut für Pathologie im städtischen Klinikum Brandenburg/H. Seither leitete er nach Angaben des kommunalen Krankenhauses die Modernisierung der Pathologie ein hin zu einem wichtigen klinischen Partner bei der Behandlung vor allem von Krebspatienten.

Nach 39 Jahren Dienst, 29 davon als Chefarzt, hat das Klinikum Roland Pauli in den Ruhestand verabschiedet.

Exzellenter Partner der Kliniken

„Dr. Pauli hat in den vergangenen Jahrzehnten dafür gesorgt, dass unsere Kliniken mit der Pathologie einen exzellenten und verlässlichen Partner an ihrer Seite hatten und somit eine bestmögliche Behandlung für unsere Patienten ermöglicht,“ erklärt Geschäftsführerin Gabriele Wolter.

Nach dem vierten und letzten Umzug seiner Laufbahn hat Pauli die Pathologie zum Beginn dieses Monats kommissarisch an die leitende Oberärztin Marlis Günther übergeben. Nach den Worten des ausgeschiedenen Chefs ist das Institut bei ihr in sehr guten Händen und wird die hohen qualitativen Ansprüche weiterhin erfüllen.

Überregional arbeitende Pathologie Nach der Wende hatten sich erstmals Zugänge zu neuen Untersuchungsmethoden erschlossen, die zu DDR-Zeiten nur wenigen Universitätsinstituten vorbehalten waren, berichtet das Klinikum. Bereits 1990 waren die ersten zehn Antikörper für immunhistochemische Untersuchungen etabliert, deren Zahl dann schnell auf aktuell 169 anwuchs. Diese und weitere Methoden führten bis heute fast zu einer Verdopplung der Leistungen. Die Pathologen unterstützen mithilfe ihrer Untersuchungstechniken die klinischen Ärzte nicht nur in der Diagnostik, sondern auch in der Festlegung einer individualisierten Tumortherapie. Roland Becker, ärztlicher Direktor: „Dr. Pauli hat mit seinem Engagement über die letzten Jahre eine überregional arbeitende Pathologie aufgebaut, unter den Pathologen in Deutschland ist er für seine hervorragende Arbeit bekannt. Mathias Sprenger, ebenfalls ärztliche Direktor: „Die Pathologie ist seit 2007 über die Deutsche Akkreditierungsstelle Berlin für die Bereiche Histologie, Zytologie, Immunhistochemie und Obduktionspathologie akkreditiert, was besonderer Ausdruck der erfolgreichen Arbeit von ihm ist.“

Für den 1954 geborenen, in Altentreptow aufgewachsenen Mecklenburger hatte der Wunsch nach einer akademischen Laufbahn bereits früh festgestanden. Dass sich diese in Richtung Medizin Bereich entwickeln könnte, war für Ihn nicht vorstellbar, berichtet das Klinikum.

Der persönliche Hintergrund und seine Absicht, nur 18 Monate Wehrdienst zu leisten, schloss eine Medizinerkarriere so gut wie aus. Doch eine Mischung aus Zufällen, den Wirren des damaligen Lenkungssystems und glücklichen Umständen eröffneten ihm diese Möglichkeit.

Familienleben und Pathologie

Das Studium der Humanmedizin begann Roland Pauli 1975 in Jena an der Friedrich Schiller Universität. Im letzten Jahr seines Studiums 1980 folgte er seiner Frau, die bereits in der Kinderklinik tätig war, nach Brandenburg.

Für die Facharztausbildung standen seinerzeit in Brandenburg nur die Fachrichtungen Neurologie/Psychiatrie und Pathologie zur Wahl. Aufgrund der guten Vereinbarkeit mit dem Familienleben fiel die Entscheidung zugunsten der Pathologie.

„Schon bald merkte ich, dass es das Richtige für mich ist – selbstständig Diagnosen zu stellen, jeden Tag unter dem Mikroskop etwas Neues zu sehen und niemals auszulernen“, erinnert sich der langjährige Chefarzt.

Zahl der Obduktionen stark zurückgegangen

Nachdem 1986 die Facharztprüfung bestanden und das Promotionsverfahren abgeschlossen waren, wurde er bereits 1987 zum Oberarzt des Institutes befördert. Seit 1990 Chefarzt, gab er die gewonnenen Einblicke gern an die Mitarbeiter weiter.

Wurden im „Pathologischen Institut“ Mitte der Achtzigerjahre bei 15.000 Patienten ungefähr 60.000 Leistungen jährlich erbracht, sind es heute bei 21.000 Patienten etwa 125.000 Leistungen. Die Anzahl der Obduktionen hingegen entwickelte sich von mehr als 1000 auf inzwischen weniger als 50 pro Jahr.

