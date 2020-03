Wie kann man Kinder in Corona-Zeiten sinnvoll beschäftigen und Jugendliche vorm reinen Abhängen bewahren? Auf diese Fragen antwortet die Leiterin des Clubs am Trauerberg, Cecilé Templin, im MAZ-Interview offen.

Caritas-Mitarbeiterin Cécile Templin leitet den Club am Trauerberg in Brandenburg an der Havel und ist zudem Chefin der Schulsozialarbeiter von acht Schulen. Quelle: Marion von Imhoff