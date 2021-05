Chefin hat neue Tagespflege in Weseram nach ihrer Oma benannt

Weseram

Editha ist kein erfundener Name. Nach ihrer Großmutter hat Katja Weith (40) die neue Tagespflege benannt, die in dieser Woche in der Weseramer Hauptstraße eröffnet wurde. Ein Portrait der lächelnden Seniorin schmückt ihr Büro. „Ich habe selbst erlebt, wie wichtig meiner hochbetagten Oma die erfüllten Stunden in solch einer Einrichtung waren. Weil ich meine Tagespflege in diesem Sinne führen möchte, soll mich der Name auf diese Weise auch nach ihrem Tod an sie erinnern“, erklärte die in Dallgow lebende Geschäftsführerin den Grund für die Namensgebung.

Wohnortnahe Betreuung

Mit der Tagespflege in Weseram gibt es nach Radewege im Amt Beetzsee eine weitere wohnortnahe Betreuungsstätte in privater Trägerschaft, die Menschen mit einem Pflegegrad tagsüber offen steht.Von Montag bis Sonnabend ist Katja Weith mit ihrem Team aus Pflegefachkräften und Pflegehelfern für die Gäste da. Den Tagesablauf erklärt die ehemalige ITS-Schwester so: „Ab 8 Uhr werden die ersten Gäste von ihren Angehörigen oder den Fahrdiensten zu uns gebracht. Mit einem gemeinsamen Frühstück wird in den Tag gestartet. Eine Betreuungsassistentin kümmert sich um Beschäftigung und Unterhaltung. Nach dem Mittagessen kann der Ruheraum genutzt werden. Bevor um 15.30 Uhr die Abholungen erfolgen, trinken wir Kaffee.“

Katja Weith hat als Existenzgründerin in Weseram eine Tagespflege eröffnet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die in der Hauptstraße befindliche Einrichtung darf 22 Männer und Frauen aufnehmen. Der Flachbau hat eine wechselvolle Geschichte. In der DDR als Konsum-Verkaufsstelle samt Poststelle für die Versorgung der Weseramer errichtet, folgten nach der Wende Jahre als Gaststätte (Bei Suse), privates Wohnhaus und schließlich Leerstand. Katja Weith war von einer Architektin auf die ungenutzte Immobilie aufmerksam gemacht worden. „Ich war schon lange auf der Suche nach einem geeigneten Objekt für eine Tagespflege, um mich erstmals in meinem Leben selbstständig zu machen. Die Räume haben mir sofort gefallen, der tägliche Arbeitsweg von Dallgow nach Weseram ist auch erträglich. Also haben wir es angepackt“, erinnert sich die dreifache Mutter.

Hilfe von der Familie

Mit wir meint Katja Weith vor allem ihre Familie und Freunde, die bei der Renovierung der Immobilie tatkräftig geholfen haben. Es wurde gemalert, Elektro- und Sanitärarbeiten waren zu erledigen, nicht mehr benötigte Trockenbauwände wurden entfernt. Das Ergebnis monatelanger Arbeit sind zwei große Aufenthaltsräume, wo sich die Gäste die Zeit vertreiben und ihr Essen einnehmen können. Jeder bekommt sein eigenes Schließfach. Der Ruheraum ist mit Relexsesseln ausgestattet, wo die meist betagten Besucher die Beine hochlegen können. Alles ist barrierefrei erreichbar, die Sanitäranlagen wurden rollstuhlgerecht umgebaut. Bei schönem Wetter kann die Außenanlage zum Aufenthalt genutzt werden. „Schritt für Schritt werden wir die Terrassen und die Grünanlage verschönern“, kündigt die Inhaberin der Tagespflege an.

Ein Hauch Nostalgie: Katja Weith in einem der beiden Aufenthaltsräume. Außerdem gibt es einen Ruheraum, eine Küche und ein großes Außengelände an der Rückseite des Gebäudes. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die ersten Gäste haben sich bereits umgesehen. Bevor ein Betreuungsvertrag unterschrieben wird, kann jeder Interessierte einen Probetag in Weseram absolvieren. Fachlich sind alle Gäste bei Katja Weith in besten Händen. Die gelernte Krankenschwester hat neun Jahre in einem Berliner Krankenhaus auf einer Intensivstation gearbeitet. Danach stieg sie in die Pflege um, qualifizierte sich zur Pflegedienstleiterin und sammelte Berufserfahrung in einer Nauener Alteneinrichtung. Ende 2019 gründete sie die Tagespflege Editha und fand ein Jahr später die geeignete Immobilie in Weseram. Bis zur behördlichen Umnutzungsgenehmigung für 360 Quadratmeter Innenfläche war es jedoch ein holpriger Weg. Dann ging plötzlich alles ganz schnell. Den 14. Mai 2021 wird Katja Weith so schnell nicht vergessen. An diesem Tag bekam sie um 15 Uhr die Nutzungsgenehmigung mit Wirkung ab dem 15. Mai. „Ich war überglücklich. Meine Oma würde sich mit mir freuen.“ Kontakt: 0152 58640223

Von Frank Bürstenbinder