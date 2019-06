Brandenburg/H

„Das sollte wohl ein böser Scherz sein, der gegen einen unserer Mitarbeiter gerichtet war“, mutmaßt Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) nach einem mysteriösen Vorfall am Montagabend in der Brandenburger Dienstelle des Landkreis-Jobcenters in der Potsdamer Straße. Was ist passiert?

Verdächtiger Umschlag

Die Aufregung begann am späten Nachmittag. Ein Aufsicht im Eingangsbereich des Gebäudes sah, wie eine unbekannte Person einen Umschlag verdächtig langsam in den Briefkasten des Jobcenters steckte. Die Mitarbeiterin ging der Sache nach. Sie zog sich Handschuhe über und öffnete den Kasten.

Feuerwehreinsatz beim Maia-Jobcenter des Kreises in Brandenburg. Quelle: Christian Griebel

„Plötzlich verfärbte sich der Handschuh beim Herausnehmen der Papiere blau“, berichtete Guido Plank von der Polizeidirektion West. Dann ging alles ganz schnell. Polizei und Feuerwehr rückten an. Einsatzkräfte zogen sich Chemikalienschutzanzüge über. Der Bereich des Jobcenters wurde abgesperrt. Ermittler des Landeskriminalamtes wurden hinzugezogen.

Die Polizei ermittelt im Jobcenter der Kreisverwaltung in Brandenburg. Quelle: Christian Griebel

An der Rückfront des Gebäudes brachten Feuerwehrleute eine Mitarbeiterin über eine Leiter ins Freie. Sie sollte vorsichtshalber nicht mehr durch das betroffene Treppenhaus gehen müssen. Derzeit ist noch völlig unklar, was es mit dem blau angelaufenen Handschuhen auf sich hat.

Ermittler prüfen noch

Derzeit wird geprüft, ob Chemikalien im Spiel waren. Der unbekannte Stoff ist noch nicht bestimmt. Auch laufen die Ermittlungen zu der Person auf Hochtouren, die den Umschlag in den Briefkasten gesteckt hat. Ob das Jobcenter in Brandenburg am besucherstarken Dienstag wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden kann, hat der Landkreis noch nicht mitgeteilt.Die Dienststelle ist für die Ämter Beetzsee, Wusterwitz, Ziesar sowie für die Gemeinden Kloster Lehnin und Groß Kreutz/ Havel zuständig.

Von Frank Bürstenbinder