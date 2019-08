Brandenburg/H

Die örtliche FDP gewinnt langsam an Bedeutung: War die Mitgliederzahl zu Jahresbeginn bis auf 36 geschrumpft, so stieg sie inzwischen auf mehr als 50. Der aktuelle Direktkandidat Marc Puhlmann hat im Februar eine Menge junger Leute mitgebracht in die Partei. Er selbst ist froh, dass der Kreisverband den Mut hatte, alte Strukturen aufzubrechen und Nachwuchsfrau Janett Rickel zur neuen Kreisvorsitzenden zu machen, „weil sie engagiert und durchsetzungsstark ist, und wir sie nicht wegen irgendwelcher Parité-Gesetze oder Quotenregelungen gewählt haben“.

Mut als Lieblingswort

Mut ist ein Lieblingswort von Puhlmann: „Wir brauchen den Mut, die Menschen über unsere fixen Ideen und Beschlüsse zu informieren“, sagte er am Donnerstagabend während einer liberalen Wahlkampfveranstaltung unter dem Titel „Mutausbruch“ in der Werft. Er selbst habe sich beispielsweise die Mühe gemacht, alle betroffenen Gewerbetreibenden in der Steinstraße zu fragen, was sie von temporären oder dauerhaften Sperrungen der Straße halten. 90 Prozent der Befragten seien strikt dagegen gewesen.

Auch Neugierige kamen

Mehr als 150 Menschen waren gekommen, auch aus anderen Parteien, die Liberalen hatten ihre Prominenz aufhgefahren. Neben Bundeschef Christian Lindner auch Generalsekretärin Linda Teuteberg. Einer hat dem brillianten Redner Lindner allerdings die Schau gestohlen: der landesweite Spitzenkandidat für den Landtag Hans-Peter Goetz.

Zur Galerie FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner, Generalsekretärin Linda Teuteberg, Landeschef Axel Graf Bülow, Landes-Spitzenkandidat Hans-Peter Goetz sowie der örtliche Direktkandidat Marc Puhlmann kamen.

Sein freier Vortrag kreiste um die FDP-Themen Wirtschaft, Bildung, Umweltschutz und Infrstruktur, die sich alle gegenseitig bedingen. Genüsslich nahm er zudem die Pannen der aktuellen Landeregierung auseinander – von der chronischen Unterfinanzierung der Justiz, die jüngst mehrfach zum Entlassen von dringend tatverdächtigen Drogendealern und Brandstiftern führte, bis zur Bildungspolitik, die dem Land einen vorletzten Platz im aktuellen Bildungsmonitor bescherte.

Zu wenig Respekt

Goetz nahm ebenso Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen: „Was ich bei vielen Menschen beobachte, ist fehlender Respekt. Vor der Polizei, die täglich den Kopf für die Sicherheit hinhält. Vor den Landwirten, die das Land ernähren. Und wenn ich sehe, dass Lehrer und der Berliner Senat Soldaten verbieten, in den Schulen für die Bundeswehr zu werben, dann fehlt mir jegliches Verständnis. Beide werden von der öffentlichen Hand bezahlt, da kann nicht die Lehrerschaft die Bundeswehr offen ablehnen.“

Viel Beifall bekam Goetz auch für sein Verteidigen von persönlichen Freiheiten, das er in einen Satz packte: „Wenn ein Staat etwas nicht regeln muss, dann darf es auch nicht tun.“

Viel zu viele Regelungen

Das greift auch Lindner dankbar auf: „Über dem Land liegt ein feines Gespinst aus Verordnungen und Regelungen. Man fühlt sich wie Gulliver, der von 1000 kleinen Zwergen gefangengehalten wird.“ Die Abkürzung BRD bekomme eine ganz neue Bedeutung: Beinahe regelungsdicht. Alle paar Tage gebe es neue Verbote und Regelungen, aber kaum einer komme auf die Idee, Subventionen auf ihre Wirkung zu prüfen oder gar Bürokratie abzubauen. „Uns fehlt es in Deutschland nicht an Hysterie, nicht an Katastrophenstimmung und nicht an moralisch erhobenen Zeigefingern. Aber es fehlt uns an einem Schuss mehr Vernunft und Nachdenken.“ Gegen den Klimawandel beispielsweise komme man nicht mit Askese und Verzicht an, sondern mit überlegenen Technologien, hier müsse Deutschland wieder Vorreiter sein.

Von André Wirsing