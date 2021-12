Brandenburg/H

Mitten in der vierten Welle planen Philipp Rudolf und Rico Rudolphi am 25. Dezember eine Christmas Cocktail Party (CCP). Bis zu 400 Gäste könnten dann im Audimax feiern. Dabei ist völlig unklar, ob Großveranstaltungen nach dem Bund-Länder-Gespräch am Donnerstag deutschlandweit ausfallen. Organisator Rico Rudolphi glaubt dennoch an das Event. „Wir hoffen auf fallende Corona-Zahlen bis Weihnachten und setzen das um, was die Politik uns vorgibt“, sagt er der MAZ.

Rico Rudolphi (links) und Philipp Rudolf hoffen auf die Christmas Cocktail Party am 25. Dezember. Quelle: privat

Planer haben unterschiedliche Meinungen

Rudolphi hofft, dass die Party am 25. Dezember startet. „Das Datum ist eine feste Institution in dieser Stadt. An diesem Tag treffen sich Menschen aus verschiedenen Bundesländer, weil es eben an Weihnachten ist“, sagt er.

Doch selbst das Planungsteam ist sich nicht einig, ob die Party an Weihnachten starten sollte. Veranstalter Klaus Dölle hat eine andere Meinung. „Klar wollen wir den Leuten eine schönen Abend bescheren, in einer Zeit, in der es nicht so viele schöne Abende gibt. Aber nicht um jeden Preis“, sagt der 33-Jährige.

Der Brandenburger hat wegen der aktuellen Corona-Lage schon den IQ-Studentenkeller geschlossen. Er will niemanden gefährden und weiß, dass die Planungssicherheit fehlt, weil viele Gäste keine Lust auf Partys haben.

Er findet es „schwierig, mitten in der Pandemie“ zu feiern. „Wir können das kaum noch jemandem erklären. Im Sommer bei einer Inzidenz im einstelligen Bereich dürfen wir nicht öffnen, aber jetzt und das mit deutlich höheren Corona-Zahlen“, sagt er.

Warten auf die Politik

Philipp Rudolf glaubt weiter an das Event am ersten Weihnachtsfeiertag. „Theoretisch ist es weiter möglich, die Party zu starten. Vielleicht sinken die Corona-Zahlen ja so, dass der Hospitalisierungsindex im Land Brandenburg bald unter 3 liegt, dann haben wir weniger Maßnahmen“, sagt er.

Der Veranstalter plant seit 1996 die CCP und erlebte damals die Premiere in der Steinstraße. Er hofft auf eine sachliche Debatte und glaubt, dass die Kritik in sozialen Netzwerken nicht das Meinungsbild der Mehrheit zeigt.

„Bei aller Ernsthaftigkeit: Wir müssen uns von dieser Weltuntergangsmentalität befreien. Selbst die WHO definiert Gesundheit nicht nur als Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung, sondern vielmehr als Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“, sagt der 49-Jährige.

Rudolf plant auch den Töpfermarkt am Heine-Ufer. Weil einige Brandenburger kritisierten, dass die Kontaktnachverfolgung per Zettel zu wenig kontrolliert wurde, äußert er sich.

Teststation am Einlass

„Bei der Christmas Cocktail Party wird es ganz andere Auflagen geben als beim Töpfermarkt und die setzen wir auch alle um“, sagt er. Doch wie soll das funktionieren? Bei der Vorbereitung setzen Philipp Rudolf, Rico Rudolphi und Klaus Dölle auf ein Team von 15 bis 20 Helfern.

Sie würden eine Teststation am Eingang aufbauen und die Gäste dann vor dem Audimax testen. Beim Bund-Länder-Treffen am Donnerstag entscheidet sich voraussichtlich, ob Veranstaltungen in den nächsten Wochen ausfallen. „Wenn die Party jetzt nicht steigt, dann im Frühjahr. Welche Entscheidung die Politik auch trifft, wir passen uns an“, sagt Philipp Rudolf.

Kritik bei den Brandenburgern

Bei den Brandenburgern sorgt die Entscheidung für Kritik. So lobt Juliane Hannemann, dass der IQ-Studentenkeller und das Haus der Offiziere (HdO) wegen der Corona-Lage schließen, sie versteht nicht, wieso gleichzeitig hunderte Gäste im Audimax feiern sollten.

„Mir würde das Feiern keinen Spaß machen, wenn ich weiß, dass die Infektionszahlen auf einem so hohen Niveau sind. Bei einer großen Menschenansammlung würde ich mich momentan nicht wohlfühlen“, kommentiert sie.

Auch Lydia Jordan hat gemischte Gefühle, was eine Party betrifft. Sie freut sich zwar, wenn Besucher unter Leute kommen, Spaß haben und tanzen, hätte aber „vollstes Verständnis“ für die Absage des Events.

Jeanette Kernbach kritisiert, dass Karten für die CCP in den Vorverkauf gehen. „Alles andere wird gerade abgesagt, auch die Weihnachtsmärkte. Diese Tickets für die Party werden doch ins Leere verkauft. Ich würde hier keinen einzigen Cent ausgeben“, sagt sie der MAZ.

Von André Großmann