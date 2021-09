Brandenburg an der Havel

Die Rutsche im großen Garten der Kita Sonnenhof ist heute beliebt. Drei kleine Mädchen und ein Junge spielen an dem Gerät mit langer, geschwungener Bahn. Nebenan wird im Sand gebuddelt. An der Garderobe hängen viele bunte Jacken nebeneinander. Kita-Alltag in der Einrichtung im Brandenburger Stadtteil Görden. Rund 50 Kindergarten- und 20 Krippenkinder werden hier insgesamt betreut.

Die Wände zieren etliche Fotos ehemaliger Schützlinge. Gerade sind die Ältesten in die Schule gekommen und Plätze frei geworden. Jetzt kommen über das ganze Jahr verteilt junge Kita-Kinder hinzu, wie Leiterin Claudia Styn erzählt. Seit Gründung der von einem Verein getragenen Kita vor über 15 Jahren ist sie als Erzieherin dabei. Und hat während der Corona-Pandemie auch so manche Neuerung eingeführt, die beibehalten werden soll.

„Wir waren durchgehend da“, sagt Claudia Styn. Eine Tatsache, die oft vergessen werde. Im ersten Lockdown 2020 leisteten die 13 Erzieherinnen und Erzieher der Kita Sonnenhof die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen arbeiten. Die Auslastung lag direkt bei über zehn Prozent. Und es wurden stetig mehr Kinder. Für Claudia Styn, die sagt, dass sie sich über jedes Kind, das in die Kita kommen durfte, gefreut habe, eine Zeit voller Unwägbarkeiten.

Jeder muss klingeln, wer sein Kind bringen oder holen möchte

Dauerhaft verfolgte die Kita-Leiterin die aktuellen Regelungen. Um die vorgeschriebene Konstanz der einzelnen Gruppen weitgehend zu sichern, musste viel geplant werden. „Die Essenszeiten, die Frage, wer geht wann raus. Das war eine tägliche Organisation und Überlegung“, sagt sie. Und weil die Kita, die in einem ehemaligen Wohn- und Bürokomplex untergebracht ist und sogar eine kleine Sauna vom zuvor hier ansässigen Fliesenunternehmen übernommen hat, auch über einige Durchgangszimmer verfügt, musste die Raumbelegung ebenfalls gut geplant werden.

Noch heute muss einzeln klingeln, wer sein Kind vorbeibringen oder abholen möchte. Die Zeiten dafür wurden entzerrt. Umstrukturierungen, von denen einige auch ihre Vorteile haben, wie Claudia Styn sagt. Zum Beispiel das Zusammensein in kleineren Gruppen während des gesamten Kita-Tages und beim gemeinsamen Frühstück. „Das ist positiv. Das lassen wir auch so“, meint sie. Die Änderungen setzten zwar einen höheren personellen Schlüssel voraus. Für die Kinder sei es aber ruhiger.

Die Kinder haben sich gleich gut eingefunden

„Kinder, die lange nicht hier waren, sind hergekommen und haben sich gleich wieder gut eingefunden“, freut sich Claudia Styn. Während der Zeit, in der nicht alle Kita-Kinder in die Einrichtung kommen konnten, hatte sie versucht ihre Schützlinge weiterhin zu erreichen. Die Erzieher hätten Briefe und Bastelmaterialien an die Kita-Kinder zu Hause geschickt. Und sie als Leiterin, die selbst Homeschooling für ihren Nachwuchs organisieren musste, versuchte zu allen Eltern Kontakt zu halten. „Ich habe dann nach und nach angefangen, die E-Mailadressen einzufangen, um die Eltern per Mail über Neuigkeiten informieren zu können“, sagt sie.

Dabei sei es geblieben. Wo zuvor oft Zettel verteilt wurden, werden heute regelmäßig Mails mit Informationen über den Kita-Alltag verschickt. Eine praktische Sache. „Und ich weiß nicht, wie schnell ich das sonst umgesetzt hätte“, meint Claudia Styn und lacht. Ein wenig Normalität ist in die Kita Sonnenhof zurückgekehrt. Auch einen im vergangenen Jahr ausgefallenen großen Kindertags-Ausflug in den Streichelzoo Marzahne konnten die Kita-Kinder in diesem Sommer nachholen.

Von Jessica Kliem