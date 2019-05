Brandenburg/H

Ihre erste große Bewährungsprobe im neuen Amt hat Conny Grunicke am bevorstehenden Wahlsonntag. Die 29-Jährige ist die neue Leiterin des Amtes für Wahlen und Statistik, befasst sich also beruflich mit Stochastik und Gaußscher Normalverteilung.

„Die Spezialisierung hat sich mit der Zeit so ergeben, ursprünglich hatte ich mich mit Wachstum und Entwicklung befasst.“ Die Brandenburgerin hat ihr Abitur am von-Saldern-Gymnasium abgelegt, danach eineinhalb Jahre Geschichte und Politik in London studiert. Danach wechselte sie an die Universität in Halle ( Saale) und machte ihren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften. Zeitgleich zum neuen Amt macht sie derzeit noch ihren Master in internationaler Volkswirtschaft mit dem Schwerpunkt Statistik in Göttingen, ein Auslandssemester in Barcelona gehörte dazu. Bis zum Jahresende soll die Masterarbeit geschrieben und verteidigt sein.

Die junge Frau musste ihre Stelle im Rathaus ziemlich dringend antreten. 30 Jahre lang hat Viola Niemann die Fachgruppe geleitet, seit März hätte sie im Ruhestand sein können. Die Europa- und Kommunalwahlen jetzt wollte sie noch mitnehmen, zudem ihre Nachfolgerin einarbeiten.

Was fasziniert Conny Grunicke an der täglichen Arbeit mit Zahlen? Die Antwort kommt schnell und bestimmt: „Es ist eine sehr ehrliche Sache. Während in anderen Wissenschaftsgebieten die Ergebnisse oft interpretierbar sind, gibt es bei Zahlen und Ergebnissen nur den Schluss, dass sie richtig oder falsch sind. Da gibt es nichts dazwischen.“ Zudem habe ihr Mathematik immer Spaß gemacht, nun setze sie alles daran, „langweilige Sachen interessant und anschaulich aufzubereiten“.

Gelegenheit dazu wird sie haben, nicht nur bei den Wahlen. So will sie schrittweise ein statistisches Informationssystem aufbauen, dazum müssen Unmengen an Daten aufbereitet werden. Im vergangenen Jahr hatten zudem die Stadtverordneten beschlossen, mehr Partizipation und Mitwirkung der Bürger zu ermöglichen. Dazu ist es notwendig, beispielsweise die Wünsche der Menschen an ihre Stadt zu erfragen und auszuwerten. Das ist tatsächlich eine Wissenschaft, schließlich müssen die Fragen so formuliert sein, dass es klare Antworten darauf gibt, die untereinander auch vergleich- und verwertbar sind.

Die ersten Themenfelder stehen bereits fest. In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt unter Leitung von Fachbereichsleiterin Kerstin Schöbe wird das Freizeitverhalten der jungen Menschen untersucht. Daraus ableiten lässt sich beispielsweise, welche Jugendeinrichtungen, Spiel- und Bolzplätze oder Skaterbahnen noch gebraucht werden. Ähnliche Umfragen soll es zum Umweltverhalten der Brandenburger geben, die Naturschutzbehörde hat bereits Bedarf angemeldet.

Gemeinsam mit Kulturmanager Tim Freudenberg wird auch das Kulturverhalten der Brandenburger erforscht. Vielleicht wünscht sich ja doch eine übergroße Mehrheit eine eigenständige Schauspielsparte am Brandenburger Theater.

Von André Wirsing