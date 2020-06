Coole Hausmeister: Roberto Geisler sorgt für Ordnung an der Gebrüder-Grimm-Grundschule

Brandenburg/H

Herausforderungen motivieren Roberto Geisler. Der Hausmeister der Gebrüder-Grimm-Grundschule kämpft mit Wassersprengern gegen die Trockenheit, repariert kaputte Lampen und befreit Bälle, die Kinder in einen Baum geworfen haben mit einem Sprungstab.

Zur Galerie Roberto Geisler arbeitet als Hausmeister an der Gebrüder-Grimm-Grundschule. Die MAZ hat ihn bei seiner Arbeit begleitet.

Lösungen für Probleme

„Dieser Beruf ist neben der Hochzeit meiner Frau Biggy vor 24 Jahren die beste Entscheidung meines Lebens. Ich kann zwar keine Wunder vollbringen, sage aber allen Schülern und Lehrern, dass ich versuche, alles möglich zu machen. Jeder kann mit seinen Problemen zu mir kommen. Ich repariere Dinge lieber, als sie wegzuwerfen“, sagt der 48-Jährige.

Anzeige

MAZ-Aktion: Der coolste Hausmeister Hat euer/ihr Hausmeister das Zeug zum „coolsten Hausmeister“ in Brandenburg an der Havel? Dann nominiert euren Kandidaten, sendet eine Mail mit einer kurzen Begründung an brandenburg-stadt@maz-online.de oder ruft direkt bei der MAZ unter 033815256-0 (von Montag bis Freitag) an. Nominierungen sind bis 12. Juni möglich, direkt danach startet das Online-Voting. Bislang wurden zwölf Hausmeister von den Lesern vorgeschlagen.

Roberto Geisler sieht das Leben positiv, egal wie schwer der Alltag ist. Er ist morgens um 05.50 Uhr der erste Mitarbeiter in der Schule, schließt zunächst die Türen und Räume auf, füllt das Papier und die Seife in den Toiletten nach. Direkt danach startet der Mann aus Fohrde seine Tour über den Schulhof, entsorgt Abfälle aus 15 Mülleimern in eine fahrbare Tonne und sieht sich den Zustand der Rutsche auf dem Spielplatz an.

Weitere MAZ+ Artikel

Mehr Sicherheit für Kinder

Kurz vor Christi Himmelfahrt haben Unbekannte das Spielgerät abmontiert. „Die Rutsche lag einfach auf dem Boden. Alle Schrauben wurden herausgedreht, vermutlich wollte sie jemand klauen. Wir haben dann die Polizei und das Schulverwaltungsamt der Stadt informiert und anschließend wieder alles angebaut“, sagt Roberto Geisler.

Weil ihm die Sicherheit der Kinder wichtig ist, prüft er täglich, ob auf dem Spielplatz ein Brett durchgebrochen oder ein Seil beschädigt ist. „Es ist schön, wenn alles in Ordnung ist und ich sehe, wie die Kinder glücklich spielen“, sagt der 48-Jährige. Seit zwei Jahren arbeitet der Familienvater an der Gebrüder-Grimm-Grundschule, nie hat er einen Tag bereut.

Heißes Wasser gegen Bakterien

Zu seinem Arbeitsplatz zählen 30 Unterrichtsräume, 16 Klassenzimmer, der Schulgarten, Sportplatz, die Bibliothek, Cafeteria und Turnhalle. Dort stellt sich Roberto Geisler einmal in der Woche der sogenannten Legionellenprüfung. Damit keine Bakterien in der Leitung entstehen, spült er alle Wasserleitungen für 15 Minuten mit heißem Wasser durch und notiert seine Ergebnisse für das Gesundheitsamt.

Erfolg gegen 188 Bewerber

Der 48-Jährige lächelt, wenn ihn Schüler bei seinem Vornamen rufen und lobt die Zusammenarbeit mit den Lehrern. „Ich bin 22 Jahre auf dem Bau gewesen und war einer von vielen, eine Nummer. Hier sind wir ein Team“, sagt der gelernte Maurer und Handwerksmeister. Nach fünfeinhalb Jahren in einer Schmerzker Druckerei hilft er beim Bau des städtischen Verwaltungsgebäudes in der Klosterstraße 14 und bewirbt sich über Jahre hinweg auf Stellenangebote als Hausmeister.

Roberto Geisler hat Erfolg und setzt sich schließlich vor zwei Jahren gegen 188 Bewerber im schriftlichen und praktischen Test durch. „Ich bin immer noch glücklich. Hier halten wir zusammen. Einige der Lehrer helfen mir beim Tragen der Möbel, wir erneuern gemeinsam die Unterrichtsräume, planen die Gestaltung und so macht das einfach Spaß“, sagt er.

Schulleiterin Birgit Schiller hat ihren Hausmeister für die MAZ-Aktion „Wer ist der coolste Hausmeister der Havelstadt?“ vorgeschlagen und sagt, warum. „Er ist lösungsorientiert, zögert nicht lange, nimmt Herausforderungen an, hat Spaß an seinem Job und das merkt man auch“, kommentiert die Brandenburgerin.

Hoffnung auf einen neuen Sportplatz

Roberto Geisler freut sich über das Lob und schweigt. Er ist gespannt, wer den Titel und den Pokal holt. In seiner Freizeit spielt er in der Dartliga bei der Brandenburger Sportgemeinschaft „Pink Panther“ und ist Fan des Fußballvereins FC Bayern München.

Weil er nicht gern im Mittelpunkt steht, betont Geisler wie wichtig ihm seine Kollegen sind. Dann läuft er auf den Rasen des Sportplatzes, stellt die nächsten Wassersprenger auf und spricht über einen Wunsch für die Gebrüder-Grimm-Grundschule. „Wenn es hier irgendwann in den nächsten Jahren mal mit einer Erneuerung des Geländes klappt, wäre das eine wirklich tolle Sache“, sagt der 48-Jährige.

Von André Großmann