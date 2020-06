Brandenburg/H

Das Glück der Kinder ist Jan Steinbach wichtig. Der Hausmeister der Krugparkschule baut Vogelhäuser, Insektenhotels, Windräder und bemalt auf dem Schulhof Mülleimer und Gullys im Design der Minions.

Zur Galerie Jan Steinbach ist Hausmeister an der Krugparkschule. Die MAZ hat ihn bei seiner Arbeit begleitet und zeigt seine Kunstwerke.

Spitzname „Brudi“

„In diesem Beruf lebe ich meinen Traum und habe bislang keinen einzigen Tag bereut. Ich möchte, dass die Schüler eine schöne und freundliche Atmosphäre erleben und dazu trage ich gern meinen Teil bei“, sagt der 43-Jährige.

Als ihn Grundschüler auf dem Hof mit dem Spitznamen „Brudi“ rufen, lächelt er und winkt zurück. Kurz vor sechs Uhr ist der Bad Belziger der erste Mitarbeiter im Haus. Er läuft durch die neun Klassenräume, fegt die Treppen vor dem Haupteingang, beseitigt Äste und Laub, füllt Papierhandtücher auf der Schultoilette nach und prüft, wo Reparaturen notwendig sind.

Hilfe bei Problemen

„Wenn Schüler und Lehrer Probleme haben, nehme ich mir die Zeit und versuche, sie zu lösen. Jeder kann seinen Wunsch in ein Buch eintragen, das im Sekretariat liegt“, sagt der Vater zweier Söhne. Jan Steinbach betont, wie sehr er die Abwechslung in seinem Beruf schätzt. Jahrelang pendelt er als Rohrleger und Gas-Wasser-Installateur nach Berlin, seit Juni 2019 arbeitet er an der Krugparkschule.

Test für die Sicherheit der Grundschüler

40 Schulräume, der Pausenhof, die Turnhalle und insgesamt 3500 Quadratmeter gehören zu seinem Arbeitsplatz und mittlerweile kennt er jeden Winkel. Von seinem Büro läuft er in den Batterieraum, schaltet dort das Licht aus und betrachtet für eine Minute die Notlichtanlage. Bei seiner Überprüfung achtet er auf jedes Detail für die Sicherheit der Grundschüler.

„Die Schaltzentrale zeigt mir mögliche Störungen der Technik an und jede Woche ist ungefähr eine Birne kaputt. Ich schaue dann, in welchem Raum sich die Lampe befindet und wechsel die Leuchtmittel. Bei einem Ausfall reicht der Notstrom für ungefähr zwei Stunden“ sagt der 43-Jährige.

Mülleimer im Minion-Look

Er spricht davon, „wie verantwortungsvoll und abwechslungsreich“ sein Job als Hausmeister ist und sagt, warum er Grundschüler mit neuen Projekten überrascht. „Ich freue mich, wenn die Kinder durch den Haupteingang laufen, statt einem grauen Mülleimer die gelben, roten und türkisen Farben der bunten Minions sehen und lachen. So sollte ein Start in den Schultag beginnen und sie wissen das auch zu schätzen“, sagt Jan Steinbach.

Fünftklässlerin Cassey ist von seinen Arbeiten überzeugt und sagt der MAZ, warum er den Titel als „Coolster Hausmeister der Havelstadt“ verdient. „Er hat viel mehr Farbe in unseren Schulalltag gebracht und wir können immer mit ihm lachen“, kommentiert die Grundschülerin.

MAZ-Aktion: Der coolste Hausmeister Hat euer/ihr Hausmeister das Zeug zum „coolsten Hausmeister“ in Brandenburg an der Havel? Dann nominiert euren Kandidaten, sendet eine Mail mit einer kurzen Begründung an brandenburg-stadt@maz-online.de oder ruft direkt bei der MAZ unter 033815256-0 (von Montag bis Freitag) an. Nominierungen sind bis 12. Juni möglich, direkt danach startet das Online-Voting.

Umweltschutz auf dem Schulhof

Als Jan Steinbach diese Worte hört, schweigt er und lächelt. Er spricht vom Zusammenhalt zwischen Lehrern, Eltern und Schülern, der „wie in einer großen Familie“ sei und vermittelt den Kindern, wie wichtig der Umweltschutz ist.

Einmal in der Woche läuft er über den Pausenhof, beseitigt Müll und verteilt Greifzangen an Schüler. „Sie beteiligen sich spontan. Wir halten den Schulhof also gemeinsam sauber“, sagt der 43-Jährige.

Neue Wünsche und Hoffnung

Dann schweigt er für Sekunden, blickt auf die Fahrradständer und spricht über seine Wünsche für die Krugparkschule. „Fast die Hälfte aller Schüler kommt mit dem Rad, es wäre toll, wenn wir irgendwann neue Abstellplätze haben könnten, denn diese sind noch aus DDR-Zeiten“, sagt Jan Steinbach.

In Zeiten der Corona-Pandemie verzichtet er auf seinen Handschlag zur Begrüßung der Schüler. Dennoch hat er ein neues Projekt gestaltet und im Haupteingang einen Desinfektionsmittelspender aufgestellt, der aus einem Fußball, Holz, Mundschutz und Strohhalmen besteht.

„Das sollte die Atmosphäre direkt etwas auflockern. Es ist deutlich stiller als sonst. Ich hoffe, dass nach den Sommerferien Normalität einkehrt und wir uns alle schnell wiedersehen“, kommentiert Jan Steinbach.

Ehrlichkeit, Zusammenhalt, Humor und Optimismus sind dem stellvertretenden Jugendwart der Fredersdorfer Feuerwehr wichtig. „Ich bin ein positiv denkender Mensch. Warum soll ich mich ärgern, das macht nur Stress und den muss ich mir nicht machen. Ich blicke stattdessen lieber nach vorn und entwickle neue Ideen“, kommentiert Jan Steinbach und sägt Sekunden später Holz für ein neues Vogelhaus.

Von André Großmann