Corona-Amtshilfe: Soldaten sind Überbringer guter und mieser Botschaften

Normalerweise kümmert sich Christoph Taube (33) um die Fahrzeuge der Flugabwehrraketengruppe 21 der Bundeswehr in der Nähe von Rostock und organisiert dort die Transporte. Aktuell ist der Stabsunteroffizier der Überbringer guter und schlechterer Nachrichten.

Gemeinsam mit vier weiteren Bundeswehrsoldaten der gleichen Einheit hält Taube Wache unterm Dach der Brandenburger Stadtverwaltung in der Klosterstraße. Zwei Wochen lang erhalten die uniformierten Männer ihre Marschbefehle, besser gesagt, ihre täglichen Aufgaben von einer Ärztin des städtischen Gesundheitsamtes.

In den Quarantäne-Tagebüchern des Gesundheitsamtes stehen die Namen von Bürgerinnen und Bürgern aus Brandenburg an der Havel, die eines eint: Sie alle befinden sich in Quarantäne. Denn sie hatten Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Menschen und sind daher gefährdet.

So wie seine Tischnachbarn, die Oberstabsgefreiten Nico Schulz (24) und Chris Neumann (31) sowie Stabsfeldwebel Olaf Sauber (54), telefoniert Christoph Taube die Namen in jenem Quarantäne-Tagebuch nacheinander ab. 30 bis 40 pro Tag.

Nett und vorbereitet

„Wir fragen die Leute, wie es ihnen geht in der Quarantäne, ob sie verdächtige Symptome haben, Husten, Schnupfen und Fieber zum Beispiel“, erzählt der Stabsunteroffizier. Die so erhaltenen Informationen werden für die Amtsärztinnen notiert.

Die Menschen, die sie anrufen, erleben die fünf Soldaten im Raum fast immer „nett und vorbereitet“. Viele Gespräche verlaufen kurz und bündig. Doch manchmal entwickelt sich auch ein längerer Austausch, etwa wenn einer der Quarantäne-Brandenburger an dem Tag gerade Geburtstag hat.

Heute um null Uhr

„Das ist auf unserer Liste zu sehen und dann gratulieren wir natürlich“, erzählt Stabsfeldwebel Sauber. Er freut sich, wenn er gute Nachrichten zu verkünden hat. Eine gute Nachricht lautet: „Ich kann Ihnen bekannt geben, dass Sie die Quarantäne heute um null Uhr verlassen können.“

Leider gibt es aber auch die andere Seite. Der Stabsfeldwebel hat noch das ältere Ehepaar im Ohr, dem er die Verlängerung der Quarantäne verkünden muss.

„Das können Sie uns doch nicht antun“, hörte er die weinenden Stimmen am anderen Ende der Leitung. Die Dauer der Quarantäne ist nicht starr, sondern hängt von den individuellen Umständen ab.

Die Quarantäne-Nachricht

Der Oberstabsgefreite Patrick Wünsche (41) ist für die Kontaktnachverfolgung zuständig. Wenn ein positiver Fall aus einer Kita oder einem Betrieb gemeldet wird, hängt er sich ans Telefon.

„Sie müssen leider in Quarantäne“, lautet dann die unerfreuliche Botschaft. Manche nehmen es locker, aber Freude löst sie höchst selten aus. Sie traf zum Beispiel einen Bauleiter, dessen Sohn Kontakt zu einem infizierten Kind hatte.

„Der Mann war wegen seiner ganzen Verpflichtungen verzweifelt und ich musste versuchen, ihn zu beruhigen“, berichtet Wünsche. Einfühlungsvermögen ist also notwendig in diesem Einsatz auf Zeit.

57 Soldaten in Alten- und Pflegeeinrichtungen 92 Bundeswehrsoldaten sind aktuell in Brandenburg an der Havel für zivile Zwecke eingesetzt. In zweiwöchentlichem Rhythmus wird gewechselt. Stabsfeldwebel Kay Klutzny (52) koordiniert aktuell als diensthabender Reserveoffizier im Kreisverbindungskommando die Einsätze. 30 Soldaten der Flugabwehrraketengruppe 21 aus Mecklenburg-Vorpommern unterstützen das Brandenburger Impfzentrum, fünf das Gesundheitsamt und weitere zehn helfen bei den Schnelltests in Pflege- und Alteneinrichtungen. Dort sind insgesamt 57 Soldaten eingesetzt, 24 vom Logistik-Bataillon in Burg und 23 vom Logistikbataillon 172 in Beelitz. Über ein Amtshilfeverfahren können zudem die Gesundheitsämter Kräfte der Bundeswehr anfordern, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu entlasten. Dabei helfen in Brandenburg an der Havel jeweils fünf Soldaten.

Stabsfeldwebel Sauber achtet darauf, dass er geeignete Männer für den Dienst in einem Gesundheitsamt aussucht. Im Prinzip muss jeder Soldat einmal eine solche zivile Aufgabe übernehmen.

Aber es melden sich bisher genügend Soldaten freiwillig, berichtet der Stabsfeldwebel, der von Berufs wegen Einsatz- und Ausbildungsgruppen bei der Flugabwehr leitet.

Der dritte zivile Einsatz

Im Land Brandenburg sind es aktuell 570 Bundeswehrsoldaten, die Corona-Amtshilfe leisten, 92 davon in der Stadt Brandenburg an der Havel, berichtet Dmitri Steiz (36), Redakteur beim Bundeswehr-Landeskommando in Potsdam.

Für Christoph Taube ist die Corona-Amtshilfe bereits der dritte zivile Einsatz in seiner militärischen Laufbahn. 2013 war er beim Elbehochwasser zur Stelle, 2015 half er bei der Versorgung von Flüchtlingen, als die Personaldecke dafür dünn war.

