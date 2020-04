Corona: An der Göttiner Kita baumeln Überraschungen für Zaungäste

Göttin

Auch wenn die Kindertagesstätte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Brandenburg/Havel derzeit natürlich geschlossen ist: Regelmäßig baumeln Dinge am Zaun vor dem Gebäude: Bastelmaterial und Vorschulaufgaben für die Kinder, die aktuell nicht in ihren Kindergarten dürfen.

Acht von 40 Kindern haben aktuell einen Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz, berichtet Caroline Gabriel, Projektassistentin der ASB-Geschäftsführung.

In der Regel kommen täglich vier Kinder. Aber die übrigen, die zurzeit nicht in die Kita gehen dürfen, möchte Karin Brodöhl auch nicht im Stich lassen.

Übungsblätter mit Aufgaben

„Als das mit dem Homeoffice durch die Presse ging und man sich Gedanken machen sollte, wie Eltern zuhause angeleitet werden können, kam mir die Idee, Bastelmaterial zur Verfügung zu stellen“, erzählt die Frau, die schon seit 1997 in der Kita arbeitet und die Weinbergspatzen seit rund zehn Jahren leitet.

Die Vorschulkinder erhalten dort also ihre Übungsblätter, damit trotz Corona gut auf die Schule vorbereitet werden. Die Blätter können sie wieder in der Kita abgeben, wenn sie die Aufgaben erledigt haben.

Zum Basteln können sich alle Kinder abholen, was sie brauchen, und anschließend an den Zaun der Kita hängen. „So sieht der Osterhase nämlich, dass die Kinder fleißig sind“, erklärt Karin Brodöhl. „Wenn Ostern schon nicht im Kindergarten stattfindet, soll das Osterbasteln wenigstens für die Kinder stattfinden.“

Eltern, die in der Nähe der Kita wohnen, haben schon viel zum Basteln geholt. Zaungäste willkommen: Das Material ist für die Eltern und Kinder frei zugänglich.

Regelmäßige Zaungäste

Physiotherapeutin Madelaine Güldenpfennig hat mit Ihrem Sohn Carlo (5) schon zwei Mal etwas gebastelt. Auch Jeannette Edeler und ihre Tochter Lotta (6) haben das Angebot schon wiederholt genutzt.

Die Kita-Chefin möchte die ganze Einrichtung mit den Bastelarbeiten schmücken, um zu zeigen, wie aktiv die kleinen Weinbergspatzen aktiv sind.

Die Osterkörbchen für die Kinder sind schon fertig. Entweder kommt der Osterhase also erst im Mai in die Kita oder die Körbe werden vorher verteilt.

Alle Erzieher bleiben beschäftigt

Trotz der Krise und der Notbetreuung kommen übrigens alle Erzieher jeden Tag zur Arbeit. Sie haben die Zeit genutzt, um alle Decken, Bettbezüge und Gardinen durchzuwaschen, Stühle und Tische desinfiziert, Entwicklungsberichte geschrieben, inhaltliche Themen für die nächste Zeit zusammengestellt, Blumen gepflanzt und einen Barfußpark gestaltet.

Von Jürgen Lauterbach