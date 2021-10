Corona-Ausbruch: Kita in Brielow muss schließen

Brielow

Nach zwei positiven Coronatests in der vergangenen Woche in der Brielower Kita Lindwürmer hat sich die Situation deutlich verschlechtert. Die Einrichtung bleibt weiter geschlossen. Und zwar zunächst bis Freitag, 29. Oktober. Wie Amtsdirektor Guido Müller der MAZ am Montag bestätigte, sollen inzwischen elf Kinder und fünf Erzieherinnen positiv getestet worden sein und teilweise Symptome der Krankheit haben. Es sollen auch Impfdurchbrüche bei Erwachsenen dabei sein. „Wegen des fehlenden Erzieherpersonals ist eine Betreuung der Kinder derzeit nicht gewährleistet“, sagte Müller auf Nachfrage.

Viele Personen in Quarantäne

Auf der Internetseites des Amtes wurde die Schließung ohne Angaben von Gründen mitgeteilt. Die Eltern werden durch das Amt Beetzsee per E-Mail informiert, heißt es auf einem Aushang an der Kita-Eingangstür. Von der Schließung betroffen sind über 70 Mädchen und Jungen, deren Eltern sich um eine alternative Betreuung kümmern müssen. Nach Angaben des Landkreises Potsdam-Mittelmark sind in der Gemeinde Beetzsee seit Ausbruch der Pandemie über 300 Personen an Corona erkrankt. In Zusammenhang mit Corona wurden fünf Todesfälle registriert. Über 40 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne – ein Spitzenwert in Potsdam-Mittelmark. Im gesamten Landkreis ist der Inzidenzwert am Montag auf 88,6 angestiegen.

Von Frank Bürstenbinder