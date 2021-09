Brandenburg an der Havel

Es ist gut denkbar, dass die 2020 und 2021 geborenen Kinder als „Corona-Babys“ in die Geschichte eingehen. Ob die besonderen Pandemie-Umstände sie in ihrem Leben prägen werden, ist jetzt noch nicht klar. Klar ist aber, dass werdende Eltern ungewöhnliche Erfahrungen in dieser Ausnahmezeit gemacht haben. So wie Anja und Stephan Boden aus Brandenburg an der Havel, deren Sohn Ivan am 8. Mai 2020 auf die Welt kam.

Anja Boden war im siebten Monat, als die Corona-Krise im März 2020 ihren Lauf nahm. „Ich habe nicht mehr gearbeitet und die Einschränkungen nicht wirklich mitbekommen“, berichtet die Beraterin in der Projektentwicklung. „Bei mir hat es deswegen ein wenig gedauert, die Dramatik der Situation zu erkennen.“

Zumal ihr Ehemann, der Autor und MAZ-Kolumnist Stephan Boden, viel getan hat, um sie vor der Ansteckungsgefahr abzuschirmen. Die Einkäufe erledigte zuletzt ausschließlich er, fuhr meist in die Metro, um möglichst auf Abstand shoppen zu gehen. „Da habe ich mich wohler gefühlt“, erzählt der 54-Jährige.

Hamsterkäufe für das Baby

Er erinnert sich im Nachhinein eher schmunzelnd an die anfängliche Hamsteritis zurück, die auch die werdenden Eltern traf: „Es gab nicht nur kein Klopapier mehr, sondern auch keine Windeln oder Säuglingsnahrung. Ich habe die dann in einem Büromarkt bei Lüdenscheid bestellt.“ „Viel zu früh“, wirft seine Frau grinsend ein. Die Gläschen haben das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, bevor Ivan überhaupt so weit war, ihren Inhalt genießen zu können.

Doch es ließ sich nicht alles in der Pandemie mit Humor nehmen. „Man fängt natürlich an, sich Sorgen zu machen, welche Auswirkungen eine neue unerforschte Krankheit auf das ungeborene Kind haben kann“, erzählt Anja Boden. Doch während diese Überlegungen eher vage blieben, trafen die beiden konkrete Corona-Maßnahmen hart.

Vater durfte bei der Geburt dabei sein

„So richtig dramatisch war das, als die erste Klinik sagte, dass die keine Begleitpersonen mehr zulassen“, sagt die 38-Jährige. „Ich habe mir richtig Sorgen darüber gemacht, dass ich allein ins Krankenhaus muss.“ Recht früh entschied auch das nahe Potsdamer Krankenhaus, Geburten nur noch ohne Begleitung zu betreuen. Die meisten Kliniken im Umland schlossen sich an. „Dann hat der Leiter der Station für Frauenheilkunde hier in Brandenburg gesagt, dass die das für die Geburt auflassen. Was beruhigend war, als wir es endlich geglaubt haben“, erzählt Stephan Boden. Einfach war das Prozedere trotzdem nicht. Denn Anja musste schon zwei Tage vor der Geburt auf die Station, landete wegen eines „Fehlalarms“ im Kreißsaal. Und ihr Gatte hockte im Auto vor dem Krankenhaus – gemeinsam mit Familienhund Günther – und wartete auf Einlass.

Der tierische Begleiter sorgte – neben seelischem „Zuspruch“ – außerdem für langersehnten Besuch. „Die Schwiegereltern kamen. Wir brauchten jemanden für Günther, denn man weiß ja nicht, wie lange die Geburt dauert“, berichtet Stephan Boden. Anjas Eltern konnten in den letzten Monaten der Schwangerschaft nicht mehr vorbeischauen, da die Berliner wegen der Quarantäneverordnungen wochenlang die Stadt nicht verlassen durften.

Aber zurück zur Geburt. Als Ivan sich final auf den Weg machte, war Stephan mit im Kreißsaal. Brandenburgs Klinik war ein Glücksfall für das Paar, auch wenn der frischgebackene Vater bereits eine Stunde nach der Geburt gehen musste. „Ich habe mit Oma und Opa erst mal einen gepichelt“, erzählt er.

Neugeborenes muss auf die Intensivstation

Dann folgt der Schock, Ivan musste wegen einer Infektion auf die Intensivstation. „Er durfte nur alle vier Stunden besucht werden, zum Füttern und Wickeln“, berichtet Anja und schildert bedrückt: „Die ersten Tage durfte die Maske nicht abgenommen werden. Also kannst du dein eigenes Baby nicht küssen.“

Die gesamte Familie hat Corona

Sichtlich nahe geht ihr diese Erinnerung, wie auch das, was die Bodens ereilte, als Ivan gerade einmal ein halbes Jahr alt war. Alle drei erkrankten an Corona. Unheimlich bedrohlich und angsteinflößend ist das gewesen, erinnert sich Anja Boden. Alle in der Familie hätten andere Erscheinungen aus der „Symptomwundertüte“ gehabt. Und keiner wusste, was die Krankheit mit Baby Ivan macht. „Mittlerweile, wo es überstanden und lange her ist, denke ich manchmal, es ist vielleicht gut, dass er es hatte und nun vielleicht immunisiert ist“, meint die 38-Jährige allerdings.

Ivan geht seit wenigen Monaten in die Krippe. „Ich bin froh, dass es möglich ist, dass er so viele Menschen kennenlernt und sich sozial entwickeln kann“, sagt seine Mutter. Zumal anfangs nur wenige Kontakte möglich waren. „Es war wirklich ruhig, man hat wenig Leute getroffen“, erzählt die Projektentwicklerin.

Natürlich fand sie es schade, dass Ivan nicht, wie es sonst üblich ist, zu Beginn bei allen Verwandten und Bekannten vorgestellt und gefeiert werden konnte. „Aber es war auch total entspannt und man hatte seine Ruhe.“

Die haben die werdenden Eltern bereits in der Schwangerschaft genutzt, sind oft aufs Land gefahren und haben die Zweisamkeit genossen. Heute ist es – unter anderem im neu bestellten Kleingarten – die Drei- oder mit Hund Günther eben Viersamkeit, die sie als positiven Aspekt der Krise wahrnehmen.

Und dann zieht Anja Boden trotz all der harten Erfahrungen ein überraschendes Fazit. „Wenn eine Pandemie einen trifft, dann vielleicht am besten, wenn man ein Kind erwartet“, sagt sie. „Du hast kaum Einschränkungen, weil du eh nicht im normalen Alltag stehst – und kannst tatsächlich eine entspannte Zeit haben.“

Von Antje Preuschoff