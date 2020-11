Brandenburg/H

Mit Ablauf des 4. November muss in der Brandenburger Innenstadt keine Maske mehr getragen werden, wenn man die Straße betritt. „Wir haben im heutigen Verwaltungsstab beraten und festgelegt, dass unsere städtische Allgemeinverfügung vom 23. Oktober zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckung in den Einkaufsstraßen der Innenstadt ausläuft und nicht verlängert wird“, teilte Oberbürgermeister Steffen Scheller am Dienstag mit.

Diese Allgemeinverfügung wurde vor einigen Tagen erlassen und hatte 10 Tage Gültigkeit. „Mittlerweile hat der Landes-Verordnungsgeber die Rechtslage mit der neuen Eindämmungsverordnung geändert und dem tragen wir Rechnung“, erklärt Oberbürgermeister Steffen Scheller.

Anzeige

Immer mehr Passanten die Gesichtsmasken tragen, prägen jetzt auch ohne extra Hinweisschilder, die Straßen im Stadtzentrum von Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Durch die in allen Bundesländern geltenden Beschränkungen, insbesondere bezogen auf den Tourismus, die Außengastronomie und die Kontaktreduzierung im öffentlichen Raum, sei auch in Brandenburg an der Havel eine Reduzierung der Kontakte in der Innenstadt zu verzeichnen. „Das versetzt uns in die Lage, die Allgemeinverfügung in der Nacht zu Donnerstag auslaufen zu lassen. Wir bitten die Bürger dennoch, insbesondere auf die Einhaltung des Abstands auch vor den Geschäften zu achten.“

Im Gespräch mit der MAZ sagten Scheller und der Beigeordnete Michael Brandt, dass man sich mit dem Gesundheitsamt zusammen gesetzt und Erfahrungen aus den zurückliegenden Tagen ausgewertet habe. In der City sei es demnach möglich, sich mit Abstand von zwei Metern zu begegnen. Mit Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme bestehe so nicht die Gefahr, dass man sich zu nahe kommen und sich gegenseitig mit dem Virus infizieren.

Ein Knackpunkt könnten Ampeln sein. Doch auch dort verweile man nicht lange, sagt Michael Brandt. Insofern sei der Mund-Nase-Schutz entbehrlich, wenn man bewusst auf Abstand gehe und sich und andere schütze. Gleichwohl spreche nichts gegen das Tragen einer Alltagsmaske, sagt Scheller.

Zügel angezogen

Wegen der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen in der Stadt Brandenburg an der Havel hatte das Rathaus vor einigen Tagen die Zügel angezogen und wie die Landeshauptstadt auch, über die Corona-Verordnung des Landes hinaus gelten stärkere Einschränkungen in Kraft gesetzt. Relativ schnell hatte sich die Brandenburger daran gewöhnt, in den Hauptgeschäftsstraßen der Stadt eine Maske zu tragen.

Wer durch die Steinstraße, die Hauptstraße und den zentrumsnahen Abschnitt der Sankt-Annen-Straße lief entdeckte zuletzt weniger Maskenverweigerer. Dennoch hatte der SPD-Chef Daniel Keip beklagt, dass die Stadt nicht genug dafür tue, die Maskenpflicht durchzusetzen, weil „dazu dann das Personal fehlt.“

Vorwurf der Doppelzüngigkeit

Das sei ein „nicht hinzunehmende Doppelzüngigkeit“, klagt Keip mit Blick auf eine Plakatkampagne, die die Stadt beim ersten Lockdown finanziert hatte und die in der Bevölkerung durchaus auf positive Resonanz stieß. Denn die Botschaft, die sich mit Schellers Gesicht verband, war und ist aktuell: „Haltet Abstand!“, bleibt Zuhause und reduziert die Kontakte.

Angesichts steigender Zahlen von Covid-19-Infizierten auch in der Stadt Brandenburg hat Scheller diesen Appell gestern erneuert und Keips Kritik mit Schulterzucken quittiert. Im Übrigen sei die Verwaltung bei der Durchsetzung der Regeln nicht untätig gewesen. Er selbst habe, als er mit seiner Tochter die Innenstadt besuchte, „drei Halbstarke angesprochen“, die ohne Schutz unterwegs waren. Die zückten zwar nicht sofort ihre Masken, verließen aber genervt über eine Seitenstraße die City. Seiner Tochter sei das alles etwas peinlich gewesen, aber: „Wir machen hier unseren Job.“

Von Benno Rougk