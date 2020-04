Corona: Bei Baumärkten fährt die Stadt eine hammerharte Politik

Brandenburg/H

Wo hängt der Hammer? In Brandenburg/Havel offenbar nicht im Hammer-Fachmarkt in der Upstallstraße. Denn das Fachgeschäft in Hohenstücken ist schon seit mehr als vier Wochen zwangsweise geschlossen – obwohl es zum Dachverband der Baumärkte gehört.

Das Kuriose: In Potsdam, Cottbus und an sieben weiteren Standorten im Land Brandenburg haben die Hammer-Märkte so wie in Berlin geöffnet. Außer in Brandenburg/Havel sind sie noch an sechs weiteren Orten des Bundeslandes geschlossen.

In der Hammerfrage ist Brandenburg das deutschlandweit uneinheitlichste Land. In Bayern waren in den vergangenen Wochen alle Hammer-Märkte dicht. Nördlich des Mains haben fast alle großflächig offene Türen – außer denen in Brandenburg und vereinzelten Märkten in anderen Ländern. Warum?

Jedes Amt kocht eigenes Süppchen

„Das liegt an den Ordnungsämtern vor Ort“, sagt Stefan Jähnke, stellvertretender Hammer-Marktleiter in der Upstallstraße. Jedes Amt in Deutschland koche sein eigenes Süppchen. Sie Linie in Brandenburg/Havel sei von Beginn an „knallhart“ gewesen. An manchen anderen Orten habe es ein Hin und Her gegeben.

Die Hammer-Fachmärkte nehmen eine Art Zwitterstellung ein – sie sind einerseits Raumausstatter, gehören andererseits dem Dachverband der Baumärkte an.

Die Brandenburger SPD-Stadtverordnete Nicole Näther findet es ungerecht, dass Baumärkten und auch den meisten Hammer-Fachgeschäften die großflächige Öffnung erlaubt ist, Hammer in Hohenstücken dagegen zur wochenlangen Schließung und der damit verbundenen Kurzarbeit gezwungen ist.

Näther : ähnliches Sortiment wie Baumärkte

Die Politikerin wandte sich daher an Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). Sie äußert die Einschätzung, dass die Hammer-Fachmärkte ein zumindest vergleichbares Sortiment wie Baumärkte haben.

Nicole Näther spricht von 25 bis 30 Mitarbeitern in Kurzarbeit seien und endlosen Schlangen an den Kassen der Baumärkte sowie vor den Märkten. Sie appelliert daher an den Oberbürgermeister:

„Eine kurzfristige Öffnung unseres Hammer-Fachmarktes würde mit Sicherheit zu einer Entlastung bei den Baumärkten und Erleichterung für Handwerker und Kunden führen sowie für die Mitarbeiter eine mögliche Weiterbeschäftigung und Verbesserung ihrer Einkommenssituation bedeuten.“

Scheller : nachweislich Heimausstattungsmarkt

Ihre Frage, ob Scheller eine kurzfristige Öffnung für möglich hält, hat Steffen Scheller sehr schnell beantwortet. Die Antwort lautet einerseits nein. Denn es „handelt sich nachweislich um einen Heimausstattungsmarkt und nicht überwiegend mit Blick auf die angebotenen Sortimente um einen Bau- und Heimwerkermarkt.

Hammer könne aber von Mittwoch an öffnen, wenn das Geschäft maximal 800 Quadratmeter abtrennt und die gesetzlichen Regelungen zu Abstand und Hygiene einhält.

Tatsächlich öffnet der Hammer-Markt an diesem Mittwoch wieder. Auf den abgetrennten 800 Quadratmetern könnten aber aus baulichen Gründen nur Tapeten, Farben und Gardinen angeboten werden, erklärt der Vize-Marktleiter. Kein Platz bleibe für Betten, Bad und die umsatzstarke Bodenbelagabteilung.

Von Jürgen Lauterbach