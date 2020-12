Das Städtische Klinikum Brandenburg an der Havel benötigt Personal zur Bewältigung der Corona-Krise. Drei freigestellte Betriebsräte sind gelernte Pfleger. Aber in der Not aushelfen wollen sie nicht.

In den Krankenstationen gibt es in Coronazeiten jede Menge zu tun. Auch in den Kliniken in Brandenburg an der Havel und wie hier in Potsdam. Dort haben Betriebsräte in der Pflege ausgeholfen, in Brandenburg an der Havel geschieht das nicht. Quelle: Bernd Gartenschläger