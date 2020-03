Corona: Brandenburger Ehepaar näht Behelfsmasken

Brandenburg/H

Zum Jahreswechsel hat Tommy Ehnert (29) aus Brandenburg/Havel den Stoffladen Nähgern in Potsdam übernommen. Am 20. März musste er Laden und Café wegen der Corona-Pandemie schließen.

Untätig ist der gelernte Feinmechaniker gleichwohl nicht. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Rita näht der Brandenburger seither aus seinen Stoffen Behelfsmasken, die Mund und Nase schützen und daher die Gefahr verringern, sich mit dem Coronavirus anzustecken.

Nachahmer erwünscht

Zum Einkaufspreis stellt er seine Stoffe gern anderen Menschen zur Verfügung, die dem Beispiel folgen und beitragen wollen, die Weiterverbreitung des Coronavirus zu unterbinden oder wenigstens zu verlangsamen.

Tommy Ehnert macht keine Versprechungen, die er nicht halten kann. Er weist darauf hin, dass seine Behelfsmasken Hilfsmittel sind, also kein genormter Mund-Nasen-Schutz, der einer bestimmten Sicherheitsklasse entspricht.

Und doch ist der Geschäftsmann überzeugt davon, dass die in kleinen Stückzahlen produzierten Behelfsmasken geeignet sind, die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Nähanleitung der Stadt Essen

Der Brandenburger orientiert sich an der Stadt Essen, die eine Nähanleitung für solchen Behelfs-Mund-Nasen-Schutz veröffentlicht hat. Dort heißt es, dass diese Behelfsmasken die Verteilung von Tröpfchen in die Umgebung und auf Kontaktpersonen verhindern könne.

Jede Menge Stoff für die Maskenproduktion der Familie. Quelle: JACQUELINE STEINER

Sein Stofflager hat der Ladeninhaber nach der vorübergehenden Schließung von Potsdam in die Wohnung seiner Familie nach Hohenstücken verlegt. Wer haben 40 verschiedene Stoffe, aus denen wir Masken nähen.

So sitzen der gebürtige Sachse und seine Ehefrau an der heimischen Nähmaschine und produzieren in Handarbeit Stück für Stück. „Pro Person zehn Stück am Tag schafft man“, erzählt der Maskennäher. „Die Näharbeit muss ordentlich gemacht werden“ betont er.

Erste Lieferung an Goldschmiedin

Die erste Lieferung von zehn dieser Hilfsmittel ist inzwischen an eine Brandenburger Goldschmiedin gegangen.

Rita und Tommy Ehnert wollen sich auf kleine Abnehmer konzentrieren, die einerseits aus beruflichen Gründen noch immer viel Kontakt zu anderen Menschen haben und andererseits Mühe haben, Schutzausrüstung zu bekommen. Also zum Beispiel Arztpraxen, Kleinunternehmen, Geschäfte, die noch geöffnet haben, Heime, Sozialdienste und auch Redaktionen.

Rita Ehnert mit einem gemusterten Stoff. Bis zu knapp einer Stunde kann das Nähen des Mund-Nase-Schutzes dauern. Quelle: JACQUELINE STEINER

Mindestens ebenso wichtig wie selbst zu produzieren ist es dem Unternehmer, andere Menschen zu motivieren, auch einzusteigen und für sich selbst und für andere zu nähen. „Wir spüren eine große Verantwortung, aber allein schaffen wir es nicht“, sagt der Vater eines kleinen Mädchens.

Womöglich wird die Nachfrage ohnehin bald erheblich steigen. Denn eine Stadtverwaltung außerhalb von Brandenburg/Havel hat bei dem Stoffhändler nachgefragt, ob er womöglich einen größeren Auftrag übernehmen könne.

Waschbare Baumwolle

Im Unterschied zu handelsüblichen Einmal-Mundschutz sind Eberts Produkte aus dickerer Baumwolle durchaus farbig und bunt. Vor allem lassen sie sich bei mindestens 60 Grad waschen und nach dem Spülen mit Hygienespüler wieder benutzen.

Reich wird Familie Ehnert mit dem Hilfsprojekt nicht bei einem Abgabepreis von 1,50 Euro pro Stück bei einer Arbeitszeit von einer halben bis ganzen Stunde pro Mundschutz. Tommy Ehnert möchte nur das zurückbekommen, was er an Material einsetzt.

Schnittmuster für die Behelfsmasken

Auf der Internetseite seines Stoffladens Nähgern hat der Ladeninhaber zwei Schnittmuster für den Behelfs-Mund-Nasen-Schutz veröffentlicht. Eines aus den Niederlanden. Das zweite von der Stadt Essen ist mit einer ausführlichen, in allen Arbeitsschritten bebilderten Beschreibung versehen.

Wann Tommy Ehnert mit seinem Laden wieder in den normalen Geschäftsbetrieb wechseln kann, weiß er natürlich noch nicht. Normalerweise handelt er in seinem Laden in Babelsberg nicht nur mit Stoffen und Nähmaschinen, sondern bietet auch Nähkurse an und betreibt ein Café. Das liegt bis auf den Internethandel momentan auf Eis.

Kontakt erwünscht

Um seinen Laden mit noch einem Mitarbeiter halten zu können, hofft er wie so viele kleinere Unternehmer auf die Politik. Mit 9000 Euro Unterstützung könnte er anderthalb Monate überbrücken.

Wer Interesse hat, kann sich auf der Internetseite www.naehgern. de weiter informieren. Tommy Ehnert ist telefonisch zu erreichen unter 01 73 / 7 58 43 13 und per E-Mail unter info@naehgern.de.

Von Jürgen Lauterbach