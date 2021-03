Brandenburg/H

Ausdrücklich haben sich Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller und der für Sicherheit zuständige Beigeordnete Michael Brandt (beide CDU) hinter den Vorstoß der CDU-Bundestagsabgeordneten Dietlind Tiemann gestellt, die den Tübinger Schnelltest-Modellversuch nach Brandenburg an der Havel übertragen will. Voraussetzung dafür ist ein flächendeckendes System an Schnelltests, welche auch von den Geschäften an den Kunden selbst durchgeführt werden können.

Kinos, Gastronomie und Geschäfte könnten so wieder öffnen oder offen gehalten werden. Konkret bedeutet das: Wer einen aktuellen, negativen Schnelltest hat, kann Läden besuchen, sich die Haare schneiden lassen oder mit Abstand auch das Museum besuchen. Wie die MAZ berichtete, hält Tiemann – ebenso wie Scheller und Brandt – den Modellversuch für einen „richtigen und wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer vernünftigen Corona-Strategie.“

Brandenburg an der Havel wäre ein optimaler Kandidat für einen solchen Modellversuch, glaubt Tiemann. Das halten Scheller und Brandt für realistisch. „Ich sehe eigentlichen keinen Grund für einen totalen Lockdown wenn sich nur Leute begegnen, die einen negativen aktuellen Test vorweisen können“, sagt Steffen Scheller.

Die aktuelle, häufige Testung sei der Schlüssel zu mehr Sicherheit und der Möglichkeit, sich wieder zu begegnen. Was spricht, wenn Blumenläden und Gartencenter öffnen dürfen, dagegen, für sich oder die Kinder Schuhe im Schuhladen Schuhe zu kaufen?“ fragt Scheller.

Eingriff in Grundrechte

Der Jurist Brandt ist überzeugt, über die Schnelltest-Strategie ließen sich auch verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Infektionsschutzgesetz ausräumen. Mit immer neuen Regelungen und Verordnungen werde derzeit die Unsicherheit und Unzufriedenheit in der Bevölkerung stets größer. Vieles sei unverständlich und auch unter Juristen mindestens umstritten.

Brandt: „Die Politik greift permanent in Grundrechte ein. Wenn sich nun zeigt, dass der Schnelltest-Versuch für mehr Gerechtigkeit sorgt, könnte das aus meiner Sicht ein Ausweg sein.“ Eine Möglichkeit dafür biete auch schon die Eindämmungsverordnung. Demnach könnten ja körpernahe Dienstleistungen wie Haarschnitte und Kosmetikbehandlungen auch ohne Maske erfolgen, wenn dies sicher sei.

Wenn nun Kunden einen negativen Schnelltest vorweisen können: „Was spricht dann gegen einen Besuch im Restaurant“, fragt Brandt. Ein negatives Testergebnis sei „ein ausreichender Schutz und dann für alle Bereiche“, meint Brandt. Das Gast am Tisch und der Kellner stünden ja dann rechtlich in keinem anderen Verhältnis als der Friseur und sein Kunde.

Politik ist gefordert

Das umzusetzen, könne eine Stadt nicht allein entscheiden. Und natürlich müssten dafür auch Verordnungen geändert und womöglich Gesetze angepasst werden. Doch dafür sei ja Politik da, sagen Scheller und Brandt unisono. Ausdrücklich haben sie Dietlind Tiemann ermutigt, dieses Thema in die „große Politik nach Berlin zu tragen.“ Steffen Scheller kündigte auch, dies auch mit Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach besprechen zu wollen.

