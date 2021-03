Brandenburg/H

Woher er seinen Optimismus nehme, wenn er jetzt von der Wiedereröffnung des Brandenburger Theaters Rede, wird Frank-Martin Widmaier zum Ende des BT-Pressegesprächs gefragt. Der künstlerische Leiter stockt nur kurz: „Weil das hier das ist, wofür wir leben und arbeiten.“ Natürlich wisse er, dass alle Öffnungsfantasien „ein Planen im Nebel“ seien. Doch es müsse wieder losgehen.

Das soll es am 1. April. In kleinem Rahmen – im großen und im kleinen Haus. Judas, also das Einpersonen-Stück bei dem Widmaier selbst Regie geführt hat und mit dem Urban Luig als Judas im Vorjahr auf dem Marienberg überzeugte, soll den Auftakt in der Studiobühne bilden. Mit Schnelltest und Maske – oder anderen Erweiterungen des Hygienekonzeptes.

Nur Kartenreservierung möglich

Das könne man noch nicht sagen aber es werde sicher sein. Karten könne man auch nur reservieren. Am Karsamstag , 3. April, soll das Amarone-Quartett am Nachmittag die „Sieben letzten Worte“ Jesu von Joseph Hayden spielen, bevor am Abend Telemanns Pimpinone im großen Haus aufgeführt wird.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist ein vorsichtiges, kleines Programm mit dem Widmaier das BT wieder öffnen will, das vor genau einem Jahr – Freitag, 13. März 2020 – in den ersten Lockdown fiel. Natürlich kennt auch Widmaier die neuen Corona-Infektionszahlen und weiß, was seine Intendanten-Kollegen in Berlin und Potsdam sagen.

Rockmusical der Spitzenklasse

Doch er will optimistisch bleiben und legt noch einen drauf: Noch bevor das Theater in die Sommerpause geht, will er Open Air ein Rockmusikal zeigen. Nicht irgendein Rockmusical: „Jesus Christ Superstar“, von Andrew Llloyd Webber, das in einer Reihe mit dessen Werken Cats oder „Phantom der Oper“ steht. Das macht Mut und klingt ambitioniert.

Das Blechbläser-Quintett der Brandenburger Symphoniker spielte 2020 zumeist unter freiem Himmel Quelle: Daniel Wandke

Hinter Widmaier, der sich Donnerstag mit Orchesterdirektor Christoph Kulb die Bühne und das kleine Publikum teilt, liegt kein leichtes Jahr. Der Lockdown, wegbrechende Projekte, das fernbleibende Publikum, der lautstark ausgetragene Streit um den Chefdirigenten Peter Gülke und dessen ursprünglich für diesen Sommer angekündigten Nachfolger Olivier Tardy (der nun frühestens Mitte 2022 als Chefdirigent zur Verfügung stehen wird), ein Orchester in Kurzarbeit, eine Reihe Kündigungen – all das liegt wie Blei auf der Stimmung des Hauses.

Theater im Umbruch

Die deshalb von Oberbürgermeister Steffen Scheller gerufene Beratungsfirma Metrum, die derzeit geräuschlos hinter den Kulissen arbeitet, hat dem BT ein „sehr schlechtes Betriebsklima“ attestiert. Das Theater sei im Umbruch, gibt Widmaier zu. Den Beratern ginge es jetzt darum, das Haus in einem „ergebnisoffenen Prozess“ zu optimieren. Aber in Theatern gäbe es „immer ausgeprägte Individualisten mit eigener Sicht auf die Dinge.“

Urban Luig brillierte als Judas auf der Freilichtbühne, ein Spektakel, das gut ankam auf der Freilichtbühne am Marienberg. Quelle: Rüdiger Böhme

Er sei „nicht erschrocken über die Friktionen, die gab es überall, wo ich gearbeitet habe.“ In Brandenburg komme das nur „mit mehr Energie an die Oberfläche. Wo gehobelt wird, da fallen Späne.“ Die Analyse aus und die Ergebnisse des Beratungsprozesses müsse man abwarten. Wichtig sei, dass man das nicht zerrede oder durch Indiskretionen hemme.

Optimismus versprüht

Auch Kulb ist bemüht, Optimismus zu versprühen. Sicher, man habe nach einem guten Start der Spielzeit mit gefeierten Konzerten unter der Leitung des Gastdirigenten Olivier Tardy den Konzertbetrieb einstellen und Konzerte absagen müssen. Doch auf die letzten Konzerte der Spielzeit freue er sich, man plane das sechste Sinfoniekonzert nachzuholen.

Überdies wusste Kulb die CD-Aufnahmen der Symphoniker zu loben. Eine CD mit Werken von Jacques Ibert mit den Symphonikern unter Leitung von Peter Gülke wird am 15. März im Handel erhältlich sein. Auf eine CD mit Beethoven-Werken, die ebenfalls Gülkes Handschrift trägt, könne man sich später im Jahr freuen.

Zwei Jahre ohne Chef

Dass das Orchester nun in der Tat zwei Jahre keinen Chef habe, hält auch Kulb für misslich: „Es ist schon wichtig, dass es einen Chefdirigenten gibt.“ Er hoffe darauf, dass Tardy zur Spielzeit 2022/23 einen Vertrag unterschreibt.

Auch Widmaier glaubt, dass die Vakanz an der Orchesterspitze „ein Problem ist, das gelöst werden muss.“ Doch mit Blick auf zurückliegende und kommende Monate „glaube ich, dass da aus der Not eine Tugend gemacht wurde.“ Gute Gastdirigenten hätten das Orchester vorangebracht. Da gebe es keineswegs Stillstand.“

Als Resümee heißt es aus dem BT: Frank Martin Widmaier und Christoph Kulb sind trotz der Einschränkungen der Corona-Pandemie und der Lockdowns nicht unzufrieden mit dem, was 2020 im BT möglich war. Die Brandenburger Symphoniker haben zwei CDs eingespielt.

Positives Resümee

Insgesamt 13 Konzerte konnte das Orchester vor Publikum spielen. Mit der Konzertreihe „Sommerkonzerte“ habe „unser erster Gastdirigent Olivier Tardy“ eine neue Reihe gegründet.

Zudem schreibt sich das BT „ein umfangreiches Onlineangebot mit der ersten Online-Premiere im Land Brandenburg“ auf die Fahne. Die Zeiten des geschlossenen Vorhangs „nutze unser Künstlerischer Leiter, um immer wieder neue Konzepte und Szenarien für eine Wiedereröffnung zu kreieren.“ Nun habe man die „Hoffnung, dass die befürchtete dritte Welle so flach wie möglich ausfällt“ um dem Publikum ab dem 1. April 2021 wieder Kultur und Konzerte vor Ort anbieten zu können.

Von Benno Rougk