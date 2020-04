Corona: Brandenburgs Ortsvorsteher blitzen im Rathaus ab

Brandenburg/H

Die Ortsvorsteher in Brandenburg/Havel sind zumindest enttäuscht, dass ihnen das Rathaus in der aktuellen Corona-Krise nicht vertraut und Informationen vorenthält.

Im Namen aller acht Ortschefs hatte sich die Gollwitzerin Nicole Näther an Oberbürgermeister Steffen Scheller gewandt. Das gemeinsame Anliegen: Zu erfahren, wie viele Personen in den einzelnen Ortsteilen von einer Covid-19-Infektion betroffen sind.

Anzeige

Zudem wollten die Kommunalpolitiker wissen, wie sie sich bei sogenannten Corona-Partys verhalten sollten und welche Bürgerinformationen in den Ortsteilen womöglich sinnvoll seien.

Weitere MAZ+ Artikel

„Sehr kleine Fallzahlen“

Das Rathaus hat auch schnell reagiert, wenngleich es konkrete Antworten zu den letztgenannten Fragen weitgehend schuldig geblieben ist. Was aber besonders für Verärgerung sorgt, ist die Antwort in Bezug auf die Fallzahlen in den Ortsteilen.

Stellvertretend für seinen Oberbürgermeister schreibt Stabsbereichsleiter Jan Penkawa, dass „wir diese Daten nach Rücksprache mit unserem Gesundheitsamt nicht zur Verfügung stellen werden“.

Denn wegen „sehr kleiner Ortsteile“ und entsprechend „sehr kleiner Fallzahlen“ wären aus diesen Daten „sehr schnell Rückschlüsse“ auf bestimmte Einwohner in den Ortsteilen möglich. Auch fehlerhafte, wie Penkawa schreibt. Das Gesundheitsamt sehe zu Recht die Grenzen und den Schutzauftrag aus der ärztlichen Schweigepflicht sowie den Sozialdatenschutz betroffen.

Enttäuschung über mangelndes Vertrauen

„Ich bin enttäuscht von der Verwaltung, das man uns nicht zutraut, vertraulich mit solchen Informationen umzugehen“, gesteht Plaue Ortsbürgermeister Udo Geiseler. Es gehe schließlich nur um Zahlen, nicht um Namen und Adressen. „Wir rennen doch nicht herum und sagen, XY ist infiziert.“

Wer Verantwortung übernimmt in den Ortsteilen, will und sollte auch Bescheid wissen über Positive wie Negative im Ort, sagt der SPD-Kommunalpolitiker. Er selbst habe die Verwaltung informiert, weil sie es versäumt hatte, in der Corona-Krise den Spielplatz Große Mühlenstraße abzusperren. Das habe er dann im Zuge vertrauensvoller Zusammenarbeit selbst erledigt.

Bindeglied zur Verwaltung

Die Ortsvorsteher verstehen sich laut Geiseler als Bindeglied zwischen ihren Orten und der Verwaltung. Da sollte der Informatonsfluss in beide Richtungen funktionieren.

Ähnlich sieht es die Gollwitzerin Nicole Näther. „So wie Herr Scheller wissen will, was in der Stadt passiert, möchten wir erfahren, was in unseren Orten los ist“, sagt sie. Unterstellungen, sie würden damit nicht verantwortungsvoll umgehen, seien fehl am Platz.

Hinter Gesundheitsamt versteckt

„Wir bekommen doch auch andere sensible Daten, etwa über Grundstücksverkäufe, die den Ort betreffen“, sagt Carsten Eichmüller aus Kirchmöser, Chef im größten Brandenburger Ortsteil.

Warum sich der Oberbürgermeister so schwer mit den nachgefragten Corona-Informationen tut, versteht er ebenso so wenig wie dessen Art, „dass er sich hinter dem Gesundheitsamt versteckt“.

„Ärgerlich“ nennt Eichmüller die Antwort aus dem Rathaus und ergänzt: „Vertrauensvolle Zusammenarbeit sieht anders aus. Wir wollten doch gar nichts Böses.“

Von Jürgen Lauterbach