Ziesar

Die Corona-Lage an der Grundschule in Ziesar bleibt kritisch. 90 Schüler lassen sich bei Ziesars größtem Massentest in der Turnhalle auf Infektionen prüfen, fast 50 Prozent der Ergebnisse sind positiv.

Eltern und Kinder stehen vor dem Massentest in der Warteschlange. Quelle: André Großmann

Gesundheitsamt nicht erreichbar

Stundenlang versuchen die Lehrer das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu erreichen, doch ihre Versuche bleiben ohne Erfolg. Weil die Pädagogen keine Quarantäne verhängen dürfen, öffnen sie ab Donnerstag zwar, aber nur für negativ getestete Schüler und im Rahmen einer Notbetreuung.

Das Amt Ziesar fordert alle Eltern auf, ihre Kinder am Donnerstag und Freitag zu Hause zu lassen. Amtsdirektor Norbert Bartels steht hinter dieser Entscheidung: „Wir müssen nun selber handeln, wenn von den übergeordneten Stellen keine Anordnung kommt.“

Hoher Krankenstand

Schulleiterin Katharina Vogt erklärt die Lage. „Wir haben sowohl bei den Kindern, als auch bei einigen Lehrern positive Tests und warten immer noch auf eine Rückmeldung des Gesundheitsamts. Zusätzlich ist die Hälfte der Lehrer erkrankt, unabhängig von Corona. Eigentlich wäre es sinnvoll, die Kinder in der Primarstufe diese Woche im Distanzunterricht zu lassen. Da wir aber keine Informationen vom Gesundheitsamt haben, versuchen wir den Unterricht für die negativ getesteten Kinder zu gestalten, so gut es geht“, sagt sie.

Sie fühlt sich vom Gesundheitsamt allein gelassen. Die Mitarbeiter der Behörde sind überlastet und haben ebenfalls mehrere Krankheitsfälle. Die personelle Situation ist so angespannt, dass die Kontaktnachverfolgung nicht mehr möglich ist.

Kinder und Eltern in Sorge

Beim Corona-Massentest am Mittwochmorgen stehen Kinder und Eltern mit Angst und Sorgen vor der Turnhalle. „Das ist der größte Corona-Test, den wir in Ziesar bislang erlebt haben. Für Eltern und Kinder ist das eine extreme Belastung“, sagt Caroline Gabriel vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

Caroline Gabriel (links) und Marina Lindemann sehen sich die Ergebnisse der Schnelltests an. Quelle: André Großmann

Sechstklässlerin Leandra läuft mit Respekt vor den Testern in die Turnhalle, sonst hat sie sich immer nur zu Hause getestet. Das Stäbchen in der Nase ist ihr unangenehm.. „Die Aktion hier ist sehr wichtig. Ich hoffe, dass ich schnell wieder in die Schule kann und dort meine Freunde sehen darf“, sagt sie der MAZ und ihre Mutter Janine Weinert stimmt zu.

„Ich hoffe, dass die Schulen weiter offen bleiben, wenn das nicht möglich ist, können wir es nicht ändern, die Gesundheit der Kinder geht vor. Wir müssen uns alle danach richten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt“, kommentiert sie.

Hilfe vom ASB

Schulleiterin Katharina Vogt hat so eine Situation noch nie erlebt. Nachdem das Gesundheitsamt keine Mitarbeiter für den Massentest senden konnte, brauchte sie Untertsützung und hatte Glück, dass der ASB aus Brandenburg an der Havel ein mobiles Team mit drei Helfern bereitstellt.

Caroline Gabriel, Nicole Splitt und Marina Lindemann stehen im Schutzanzug in der Turnhalle und bauen ihre Teststation auf. Sie haben 500 Antigen-Schnelltests, Timer, Stopp- und Eieruhren dabei und sind ernüchtert, dass so viele Schnelltest positiv sind.

Doch wie geht es jetzt weiter? „Die Kinder mit einem positiven Ergebnis müssen sich jetzt einem PCR-Test unterziehen, der dann ungefähr in 48 Stunden mehr Gewissheit gibt, ob eine Infektion vorliegt“; sagt Gabriel.

Hohe Fehlerquote bei Schnelltests

Sie und ihre Chefin Karina Knoppe vom ASB in Brandenburg an der Havel betonen, dass die Fehlerquote von Antigen-Schnelltests bei „zehn oder zwanzig Prozent“ liegt. Die Ursachen dafür sind vielfältig. „Bei den Tests könnten falsche Ergebnisse auftreten, weil sie bei anderen Erkältungskrankheiten ebenfalls positiv ausfallen. Die Grippewelle und andere Atemwegserkrankungen gehen gerade um. Ein Restrisiko für ein falsches Ergebnis bleibt also“, sagt Knoppe.

Unsicherheit statt Entspannung

Der Massentest sollte die entspannte Rückkehr zum Unterricht ermöglichen, doch er bringt Unsicherheit. Schulleiterin Katharina Vogt und Ziesars stellvertretender Bürgermeister Rene Mertens fordern dennoch tägliche Tests.

Zeitgleich fahren die Gefühle der Mutter Marie Bellmann (Name geändert) Achterbahn. Sie war angespannt, wusste nicht, wie sie die Doppelbelastung zwischen Job und Familie meistern sollte, wenn ihr Mädchen noch mehrere Tage zu Hause bleiben muss. Sie ist glücklich, dass ihr Kind ein negatives Testergebnis hat.

„Mein Kind kam gerade in die erste Klasse. Die aktuelle Lage in der Pandemie belastet mich stark. Ich frage mich täglich, was richtig ist. Denn für mich ist klar, dass die Schule und Bildung wichtig sind. Ich denke aber darüber nach, mein Mädchen zu Hause zu lassen, weil ich mich frage, ob die Klassenräume überhaupt noch sicher sind. Für den Winter habe ich kein gutes Gefühl. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Schulen schließen“, sagt die Zieseranerin.

Von André Großmann