Brandenburg/H

Die Lage in Brandenburger Kitas ist dramatisch. „Wir schauen nur noch auf den nächsten Tag, mehr geht wegen der Vielzahl an Erkrankungen einfach nicht mehr. Wir versuchen alles, was möglich ist, um die Versorgung noch irgendwie aufrechtzuerhalten“, sagt Ute Schrumpf.

Ute Schrumpf spricht über die schwierige Lage in Kindertagesstätten. Quelle: Maloszyk Volkmar/Archiv

Viele Erzieher in Brandenburg an der Havel sind krank

Sie ist Geschäftsführerin des Trägers Independent Living, zu dem die Kitas „Klein und Groß“, „Menschenskinder“, das Kinderhaus „Mittendrin“ und der Kinderhort „Entdeckerfreunde“ gehören. Wenn alles normal läuft, betreuen 84 Erzieher um die 700 Kinder.

Doch jetzt ist die Hälfte der Mitarbeiter krank und zu Hause. „Weil die Lage so angespannt ist, haben wir alle Eltern, die gerade nicht arbeiten gehen gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Nur so können wir auf Teil- oder komplette Schließungen verzichten. Sonst könnten wir den normalen Betrieb gar nicht mehr gewährleisten“, sagt Schrumpf der MAZ.

Auch Jacqueline Damus bestätigt, wie angespannt die Situation ist. Sie leitet das Kinder- und Familienzentrum, den Hort der Wir-Grundschule und die Kita Kiwi in der Maerckerstraße. Von 27 pädagogischen Fachkräften, die mehr als 210 Kinder betreuen, sind 15 im Urlaub oder krank. Das führt dazu, dass im Krippenbereich aktuell noch eine von sieben Mitarbeiterinnen im Dienst ist.

Belastung für Beschäftigte, Kinder und Eltern

„Ohne die Horterzieher können wir den Betrieb nicht mehr leisten, wir setzen die Mitarbeiter ständig in anderen Bereichen ein. Es ist eine Riesenbelastung für alle, so kann es nicht mehr lange gut gehen“, sagt Damus. Sie hat die Öffnungszeiten der Kita schon am Morgen und Abend um jeweils eine Stunde reduziert und weiß, dass dies eine zusätzliche Belastung für die Eltern ist.

Eine Erzieherin geht mit zwei Kindern über den Flur. Quelle: Jan-Philipp Strobel/dpa

Jetzt hat die Brandenburger Stadtverwaltung eine Mitteilung veröffentlicht, die erklärt, welche Maßnahmen in Kitas gelten, wenn die Betreuung der Kinder nicht mehr möglich ist. Sollte das Gesundheitsamt die Betreuung einschränken, ausschließen oder die Zahl der Betreuungskräfte nicht mehr ausreichen, gilt die Notbetreuung.

Zur Vereinfachung des Verfahrens sollen Eltern die Anträge hierfür direkt in der Kita abgeben. Mitarbeiter sammeln die Dokumente und übersenden sie anschließend an das städtische Jugendamt. Dann entscheidet die Behörde nach einer Prüfung, ob ein Anspruch auf Notbetreuung besteht. Die Eltern erhalten anschließend eine Rückmeldung per Mail oder Telefon.

Langfristige Planung nicht möglich

Eine Erzieherin malt in einer Kita die Hand eines Kindes mit Fingerfarbe an. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

„Die Regelung der Stadt ist gut gemeint, aber schlecht gemacht. Wenn sich die Lage weiter verschärft und keine Mitarbeiter mehr da sind, frage ich mich, in welchen anderen Häusern Kinder betreut werden sollen. Das geht an der Praxis vorbei. Die Leidtragenden sind besonders die Kinder und Eltern, obwohl uns diese schon unterstützen so gut es geht“, sagt Damus.

Sie macht klar, dass bei den Kindern im Kiwi nicht nur positive Corona-Tests, sondern auch Magen-Darm-Infektionen mit Fieber ein Problem sind. „Wir sind noch nicht am Höhepunkt der Infektionszahlen angelangt, scheinen aber direkt darauf zuzusteuern. Wenn der Schulbetrieb wieder losgeht, wird es schwierig. Da habe ich Sorgen“, sagt sie der MAZ.

In der Kita Sankt Katharinen am Katharinenkirchplatz gilt schon die Notbetreuung. Drei von sieben Erzieherinnen sind noch da, das Team betreut Knirpse aus der Krippe und dem Kindergarten in einer gemischten Gruppe, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Auch hier bitten die Beschäftigten alle Eltern, die nicht arbeiten, ihre Kinder von zu Hause aus zu betreuen.

Eltern in Sorge

Joachim Damus ist Bereichsleiter für die Kitas bei der Lafim-Diakonie. Er merkt, dass keine Ruhe einkehrt und schaut nur noch von Tag zu Tag. Denn gerade als sich die personelle Situation in der Kita Kammgarnspinnerei und Kita Sonnenwinkel zu beruhigen scheint, erreicht ihn eine andere Meldung. „In der Kita Michaja haben wir ein Ausbruchsgeschehen mit zwölf positiven Schnelltests. Wir können überhaupt noch nicht sagen, was bis zum Wochenende passiert, alle sind in ständiger Bereitschaft und hoffen das Beste“, sagt er.

Wegen der Lage in den Kitas erleben tausende Kinder, Erzieher und Eltern in Brandenburg an der Havel neue Belastungen. Mutter Franziska Dombrowski ist angespannt. „Die Situation in den Kitas erscheint mir wie ein Tanz auf dem Vulkan. Wir brauchen Lösungen, dass die Betreuung nicht irgendwann ganz zusammenbricht“, sagt sie.

Von André Großmann