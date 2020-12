Corona: Circus Busch trauert um abgesagten Brandenburger Weihnachtscircus

Brandenburg/H

Für die sechste Auflage des Brandenburger Weihnachtscircus hatten sich Yvette und Alexander Scholl ein ganz besonderes Thema einfallen lassen: „ Virus“ sollte die Show heißen, die der Circus Busch eigentlich vom 22. Dezember bis zum 10. Januar in Brandenburg an der Havel zeigen wollte. Die Vorbereitungen für die große Weihnachtsshow waren schon im vollen Gange, Flyer und Plakate und Flyer waren bereits gedruckt. Am Ende sorgte ein Virus für die Absage: Angesichts der steigenden Corona-Infektionen untersagte das Gesundheitsamt der Stadt die Aufführungen.

Für die Familie Scholl, die den Circus Busch in siebter Generation betreibt, ist die Absage eine Katastrophe. Das gesamte Jahr über hatte der Traditionszirkus keinen einzigen Auftritt. Das letzte Mal öffnete sich die Manege für den Brandenburger Weihnachtscircus im vergangenen Jahr. Alle Hoffnungen der Zirkusfamilie richteten sich deshalb auf Weihnachten und die Aufführungen in Brandenburg an der Havel.

Seit einem Jahr sitzt der Zirkus in seinem Winterquartier fest

Alexander Scholl ist ein Mann, dem das Stillsitzen schwer fällt. „Der Zirkus ist mein Leben“, sagt er. Der 55-Jährige ist in der Manege aufgewachsen und war in seiner Jugend selbst Artist. Heute spielt er die Trompete im Zirkusorchester, moderiert die Shows und leitet das Familienimperium. Die abgesagten Auftritte des vergangenen Jahres haben dem Zirkusdirektor und seiner Familie schwer zugesetzt – finanziell und psychisch.

Bild aus besseren Zeiten: Der Circus Busch beim Besuch in Brandenburg an der Havel 2017. Quelle: Annika Jensen

„Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so lang an einem Ort gelebt“, sagt Alexander Scholl. Schausteller seien „fahrendes Volk“, ohne das Umherreisen fühle er sich entwurzelt. Normalerweise verbringt die Familie lediglich den Januar und Februar in ihrem Winterquartier in Genthin ( Sachsen-Anhalt), bevor es wieder auf Tournee geht. In der Corona-Pandemie sitzt der Zirkus bald ein Jahr hier fest – ohne Einnahmen, ohne Auftritte und ohne Perspektive, wie es weitergehen soll.

Antrag auf Corona-Hilfen abgelehnt

„Wir haben alle Zukunftsängste“, sagt Yvette Scholl. Sie leidet unter Schlafstörungen, wird nervös, wenn sie an ihre Zukunft und die ihrer Kinder und Enkelkinder denkt. Der Circus Busch ist ein Familienunternehmen, ein Generationenprojekt, das seit über 100 Jahren durch die Lande zieht. Scholls Kinder sind Akrobaten im Zirkus der Eltern, die vierjährige Enkeltochter hat gerade mit ihrem Training für die Manege begonnen. Doch wenn es so weitergeht, fürchtet sie, könnte die Corona-Pandemie das Ende des Circus Busch sein.

Zweimal hat Alexander Scholl staatliche Corona-Hilfen beim Land Sachsen-Anhalt beantragt, zweimal wurde sein Antrag abgelehnt. Die Familie lebt mangels Einkünften mittlerweile von Hartz-IV, was dem Zirkusdirektor sichtlich unangenehm ist. „Uns blieb keine andere Wahl“, sagt er, „zum ersten Mal in meinem Leben bin ich auf Unterstützung angewiesen“

Die 4o Tiere des Schaustellerbetriebs, darunter Kamele, Lamas, Pferde, Ziegen und Rinder hat Scholl zur Zeit auf einem Hof in Niedersachsen untergebracht. Einmal in der Woche fährt er dort vorbei und bringt ihnen Futter. Um die 150 Euro kosten Heu, Stroh, Kraftfutter und Tierarztbesuche für die Tiere am Tag. Geld, das die Familie aus eigener Kraft aufbringen muss, staatliche Zuschüsse für die Versorgung der Tiere gibt es nicht. „Das Jobcenter zahlt für Menschen, aber nicht für Tiere“, sagt Alexander Scholl. Er ist dankbar für die zahlreichen Futterspenden, die sein Zirkus im Sommer von Landwirten erhalten hat. „Die Hilfsbereitschaft der Menschen hat uns wirklich gerührt.“

150 Euro täglich für Tierfutter

In den vergangenen Monaten hat der Circus Busch viel Zeit und Geld in die Entwicklung eines Hygienekonzeptes investiert. Das Zirkuszelt bekam Lüftungsschlitze, Scholl schaffte Luftfilter an und baute die Sitzreihen so um, dass die Besucher die Mindestabstände einhalten können. Statt der ursprünglichen 750 Gäste passten jetzt nur noch 250 in das Zelt. „Das war die Untergrenze, ab der es sich für uns noch rechnet“, sagt der Zirkusdirektor. Doch es half alles nichts: Am 1. Dezember erreichte sie die Absage vom Gesundheitsamt.

Die Enttäuschung war groß. „Der Brandenburger Weihnachtscircus ist für uns immer das Highlight des Jahres“, sagt Alexander Scholl. Das offizielle Saisonende vor der Winterpause, das jedes Jahr mit einer großen Show gefeiert wurde. 2019 gab es einen Motorradkäfig, in dem sich vier Artisten auf Motorrädern über die Käfigwände jagten. Auch für viele Brandenburger ist der Weihnachtscircus zur alljährlichen Familientradition geworden. „Manche Zuschauer kennt man mittlerweile“, sagt Yvette Scholl. Wie die 25-köpfige Familie, die jedes Jahr am Ersten Weihnachtstag in die Aufführung kommt.

Noch ein weiteres Jahr ohne Auftritte würde der Circus Busch wohl nicht überleben. Noch hoffen Yvette und Alexander Scholl, dass sie im kommenden Frühjahr wieder auf Tournee gehen können. „Es ist unser größter Traum wieder aufzutreten“, sagt Yvette Scholl, „den wollen wir nicht aufgeben.“

Von Feliks Todtmann