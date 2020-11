Brandenburg/H

In Brandenburg an der Havel sind am Montag erneut Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Am Salzhofufer in der Brandenburger Altstadt versammelten sich am Abend etwa 300 Menschen, um gegen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Pandemie zu protestieren. Anders als in der vergangenen Woche hielt sich der überwiegende Teil der Teilnehmer an die Hygieneauflagen. Die Polizei, die erneut mit einem Großaufgebot im Einsatz war, kontrollierte konsequent die Einhaltung der Maskenpflicht.

Die Demonstrierenden seien keine Corona-Leugner, sagte einer der Redner auf dem Podium, sondern würden die Gefahr durch das Coronavirus anerkennen. „Aber rechtfertigt es die drastischen Maßnahmen?“, fragte er. Ursprünglich war für Montag ein Auftritt des Mikrobiologen und Infektionsepidemiologen Sucharit Bhakdi in Brandenburg an der Havel geplant, einem der führenden Kritiker der deutschen Corona-Politik. Aufgrund der geltenden Reisebeschränkungen musste der Auftritt des in der Fachwelt umstrittenen Wissenschaftlers ausfallen.

1000 FFP2-Masken für besonders gefährdete Gruppen

Auf dem gegenüberliegenden Heinrich-Heine-Ufer hatten sich rund 50 Menschen zu einer Gegenkundgebung unter dem Motto „Mit Solidarität durch pandemische Zeiten“ versammelt. Zu der Kundgebung hatte unter anderem der Brandenburger Ableger der Klimaschutzbewegung „ Fridays for Future“ aufgerufen. Sie forderten die Demonstranten auf dem anderen Havelufer auf, „Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen“.

Den Vorwurf, sich unsolidarisch gegenüber Risikogruppen zu verhalten, wiesen die Organisatoren von „ Brandenburg steht auf“ zurück. Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen, wolle die Gruppe bis Anfang Dezember 1000 FFP2-Masken an besonders gefährdete Menschen, etwa in Altenheimen und Seniorentreffs, verschenken. „Wir wollen, das die Risikogruppen sich selbst schützen können und der Rest der Gesellschaft ohne Einschränkungen weiter leben kann“, sagte einer der Redner. Zudem habe „ Brandenburg steht auf“ insgesamt 5000 Euro Spenden gesammelt, mit denen Gutscheine bei lokalen Gastronomiebetrieben gekauft werden sollten. Diese würden an bedürftige Familien in Brandenburg an der Havel verteilt werden.

Dialogangebot an Gegendemonstranten

Der Redner bot den Demonstrierenden auf der anderen Havelseite zudem an, mit ihnen in Dialog zu treten. Er sei bereit, am kommenden Montag mit ihnen zu diskutieren, sagte er. Kurz darauf nannte er die Gegendemonstranten einen „jämmerlichen, kleinen Haufen Hetzer“, den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach einen „geistig Gestörten ohne Zähne“ und die Bundesrepublik einen „kranken Drecksstaat“.

Die Gegenkundgebung fand auf der gegenüberliegenden Havelseite, dem Heinrich-Heine-Ufer, statt. Quelle: Rüdiger Böhme

Bei den Protestierenden auf dem Heinrich-Heine-Ufer stieß das Gesprächsangebot auf wenig Gegenliebe. Die 21 Jahre alte Franka glaubt nicht, dass sich eine Diskussion mit den Anhängern von „ Brandenburg steht auf“ lohne. „Viele sind kaum noch kaum zugänglich für rationale Argumente“, sagt sie. Der 37-jährige Andreas meint: „Das wäre bloß ein öffentlicher Schaukampf und würde zu nichts führen“. Er halte es für gefährlich, dass viele Leute offenbar kein Problem damit hätten, mit Rechtsextremen zu demonstrieren.

Ordner teilt Video mit SS-Soldaten auf Facebook

Die Veranstalter von „ Brandenburg steht auf“ bemühten sich am Montag, den Eindruck zu entkräften, die Bewegung werde von Rechtsextreme geführt beziehungsweise unterwandert. Man distanziere sich von „Rechts- und Linksextremismus“, sagte einer der Redner. In den vergangenen Wochen befanden sich immer wieder führende Köpfe der rechten Szene auf den Kundgebungen, etwa lokale Politiker von NPD und REP, aber auch der AfD. Am Montag waren unter anderem der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Hünich und der Chef der Brandenburger AfD-Fraktion im Stadtparlament, Axel Brösicke unter den Teilnehmern.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Hünich am Montag in Brandenburg an der Havel Quelle: Rüdiger Böhme

In der vergangenen Woche hatte zudem ein Video für Aufregung in den sozialen Netzwerken gesorgt, das ein Ordner der Bewegung nach der Auflösung der „Querdenker“-Demonstration am Mittwoch in Berlin auf seinem Facebook-Profil geteilt hatte. In dem Video waren Männer in SS-Uniform und augenscheinliche Kampfszenen aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen. Der Mann kommentierte das Video mit der Bemerkung „Und wir werden nicht aufgeben...“. Die Recherchewebsite „Presseservice Rathenow“ hatte bereits am Freitag über das Posting berichtet.

Am Montag distanzierte sich „ Brandenburg steht auf“ von den Inhalten. Man habe mit dem betreffenden Mitstreiter gesprochen. Dieser habe sich für die „Dummheit“ entschuldigt, sagte der Redner. Das Video wurde mittlerweile von der Seite gelöscht.

