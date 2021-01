Brandenburg/H

Angesichts steigender Infektionszahlen in Branenburg an der Havel hat die Versammlungsbehörde der Polizei eine für Montagabend angemeldete Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen untersagt. Ein Sprecher der Polizeidirektion West teilte auf Anfrage mit, dass die Versammlung auf Grundlage der geltenden Eindämmungsverordnung verboten ist.

Die am Samstag vom Kabinett beschlossene neueste Fassung der Corona-Verordnung sieht vor, dass in Kreise mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen Versammlungen grundsätzlich untersagt sind. In Brandenburg an der Havel stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag auf einen Wert von 220. Das ist der höchste Wert in der Havelstadt seit Beginn der Pandemie.

Polizei: „Sind gut aufgestellt und vorbereitet“

Trotz des Verbots wirbt die Bürgerinitiative „Brandenburg steht auf“ in den sozialen Medien für ihre geplante Demonstration am Montag. Auf der Facebook-Seite der Gruppe wurde erst am Sonntag der letzte Beitrag, der zu der Versammlung aufruft, eingestellt. Die Bürgerinitiative macht seit November vergangenen Jahres gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mobil. Zeitweilig kamen bis zu 300 Menschen zu den Versammlungen.

„Für die Kommunikation des Verbots ist der Veranstalter selbst zuständig“, sagt der Polizeisprecher. Die Polizei habe dem Anmelder der Demonstration das Verbot der Versammlung am Montag mitgeteilt, zudem gebe es Kooperationsgespräche zwischen Polizei und den Organisatoren. Sollte es am Montag trotz des Verbotes zu einer Versammlung kommen, sei die Polizei „gut aufgestellt und vorbereitet“, sagt der Sprecher.

Dass es dazu kommen soll, hat die MAZ aus den Reihen ehemaliger Teilnehmer der Brandenburger Corona-Demos erfahren. Er befürchte, dass der harte Kern der Bürgerinitiative sich über ein Verbot hinwegsetzen werde, sagt ein Mann, der sich nach eigenen Angaben mittlerweile von der Gruppe distanziert hat. „Ich gehe davon aus, dass am Montag etwas statt finden wird“, sagte er.

Von Feliks Todtmann