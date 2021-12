Brandenburg/H

Die Demonstration gegen die staatlichen Corona-Regeln am Sonntagmittag in Brandenburg an der Havel beschäftigen die Polizei aus mehreren Gründen. Inzwischen folgte eine ähnliche Aktion in Pritzerbe.

Die Versammlung sei vorher nicht angemeldet gewesen, teilt auf Anfrage Heiko Schmidt mit, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter der Pressestelle der Polizeidirektion West. Nach seinen Angaben hat die Polizei eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.

Nunmehr werde ermittelt, ob und wer zu der Versammlung im Vorfeld aufgerufen hat, an der am frühen Sonntagnachmittag etwa hundert Menschen auf dem Neustädtischen Markt teilgenommen haben.

Auf Veranlassung der Polizei laufen weitere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Denn Demonstrationsteilnehmer hätten gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen, ganz konkret gegen das Gebot, Masken zu tragen und die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten.

„Bei bekannt gewordenen Straftaten wird konsequent gehandelt und ermittelt“, versichert Heiko Schmidt. Dabei stehe die Strafverfolgung vor der Ahndung einer Ordnungswidrigkeit.

Natürlich könne die Polizei nicht Hunderte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern kontrollieren und diese über einen längeren Zeitraum festhalten, um die Personalien aufzunehmen, erläutert der Polizeisprecher.

Schmidt: „Aber wir werden geeignete und erforderliche Maßnahmen veranlassen.“ Wer sich falsch verhält, bekommt die entsprechende Aufforderung zum Beispiel mit Lautsprecherdurchsagen, die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und 1,50 Meter Abstand einzuhalten. Eingesetzte Kolleginnen und Kollegen „handeln nach pflichtgemäßem Ermessen“, heißt es.

Videoaufzeichnungen und Personalien

Die Polizei fertigt laut Schmidt auch Videoaufzeichnungen an und nimmt Personalien auf, um Bußgeldverfahren zu gewährleisten. In welchem Umfang dies am Sonntag geschehen ist, vertieft der Direktionssprecher allerdings nicht.

Ordnungswidrigkeiten würden im Einzelfall, abhängig von der Gesamtsituation und von taktischen Möglichkeiten und weiteren Gesichtspunkten, geahndet nach den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit.

Die Polizei zeigte Präsenz während der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Sie ermittelt, weil die Veranstaltung nicht angemeldet war. Quelle: Meetingpoint Brandenburg

Heiko Schmidt beruft sich auf das Versammlungsgesetz. Demnach ist eine nicht vorher angemeldete Versammlung nicht von vorn herein zu verbieten. Der jeweilige Polizeiführer schätze die Lage an Ort und Stelle ein und berücksichtige dabei „die vorhandenen Gefährdungsmomente“. Er treffe dabei immer eine Einzelfallentscheidung.

Außer den ganz überwiegend nicht mit Masken geschützten Gegnern der Corona-Maßnahmen Demonstranten und der Polizei hatten sich am Sonntagnachmittag rund um den Neustädtischen Markt auch einige Gegendemonstranten versammelt. Aus deren Reihen wurde Kritik nicht nur an der Polizei, sondern auch am Ordnungsamt laut, weil sie zu viel hätten durchgehen lassen.

Von Jürgen Lauterbach