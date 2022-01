Brandenburg/H

Die Zutrittsregelung zum Universitätsklinikum in der Hochstraße wird ab Mittwoch, 19. Januar, angepasst. Die wichtigsten Änderungen in der Übersicht:

Die maximale Besucherzahl pro Patient wird von zwei auf einen Besucher pro Tag (gegebenenfalls in Begleitung einer minderjährigen Person) reduziert.

Für ambulante Patienten und für Patienten der Sprechstunden (IAZ und Hochschulambulanz) gilt ab Mittwoch die 3G-Regel. Die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise müssen mitgebracht werden.

Für Besucher/Angehörige von Patienten gilt:

Unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus müssen alle Besucherinnen und Besucher einen aktuellen Testnachweis beim Betreten des Klinikums nachweisen.

Patientinnen und Patienten dürfen täglich von einer Person (gegebenenfalls in Begleitung einer minderjährigen Person) besucht werden. Die Personengrenze gilt nicht für die Begleitung von schwer erkrankten Kindern, von Sterbenden und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen, für Betreuerinnen und Betreuer in Betreuungsangelegenheiten und für Seelsorgerinnen und Seelsorger.

FFP2-Maske ist Pflicht

Alle Besucherinnen und Besucher müssen während des gesamten Aufenthalts eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil tragen.

Besucher mit Erkältungssymptomen sind vom Besuchsrecht ausgeschlossen.

Die Abstandsregel von 1,5 Metern ist einzuhalten und nach dem Betreten des Klinikums sind die Hände zu desinfizieren. Eine weitere Händedesinfektion soll nach Betreten des Patientenzimmers erfolgen.

Besuche sind zwischen 10 und 18 Uhr möglich.

Der Zutritt zum Klinikum darf ausschließlich über den Haupteingang erfolgen. Der Eingang zur Rettungsstelle darf nur von Notfallpatienten genutzt werden.

Besuche in den Covid-19-Bereichen und der Rettungsstelle sind nicht möglich bzw. nur nach vorheriger Rücksprache mit dem zuständigen Oberarzt.

Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten müssen persönliche Daten angegeben werden. Diese werden nach einer Archivierungsfrist von 4 Wochen gelöscht.

Für Patienten gilt:

Alle stationären und vorstationären Patienten, Patienten, bei denen eine ambulante OP geplant ist, ambulante Patienten zur Funktionsdiagnostik sowie Patienten der HNO-Ambulanz und Patienten der Uro-/Gyn-Ambulanz werden weiterhin in der Patiententeststelle am Klinikum getestet. Die Patiententeststelle befindet sich direkt neben dem Haupteingang. Diese Patienten werden erhalten einen Testnachweis. Der Testnachweis muss bei einem erneuten Besuch an der Pforte vorgezeigt werden.

Für welche Patienten gilt die 3G-Regel?

Patienten der Sprechstunden im IAZ und der Hochschulambulanzen, alle ambulanten Patienten der Radiologie oder Augenklinik. Patienten/Begleitpersonen zu Impfterminen müssen beim Betreten des Klinikums den 3G-Status nachweisen und gegebenenfalls einen Testnachweis mitbringen.

Das Schnelltest-Mobil der Johanniter ist Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Das Schnelltest-Mobil befindet sich auf dem Parkplatz vor dem Haus 6 (MVZ /Labor). Weitere Infos: www.klinikum-brandenburg.de.

