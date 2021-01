Brandenburg/H

Das Coronavirus hat nun auch das Obdachlosenheim in der Otto-Gartz-Straße erreicht. Vier bestätigte Infektionen gibt es unter den Bewohnern bislang, teilt Mitarbeiter Olaf Gute mit. „Und wir haben erst Ergebnisse für die Hälfte aller angestellten Tests.“ Für Donnerstag erwartet er weitere bestätigte Fälle.

Quarantäne im Unterkunftszimmer

Die Einrichtung habe seit dem vergangenen Jahr dafür ein Notfallkonzept. Jedes Bewohnerzimmer mit einer Infektion werde sofort zum Quarantänezimmer erklärt, dass die Insassen nicht verlassen dürfen. Die Mitarbeiter sind jetzt immer zu zweit vor Ort, um dies auch durchzusetzen.

Furcht vor Gesamt-Isolation

Dennoch fürchtet Gute, „dass wir am Ende alle in Gesamtquarantäne müssen“. Bislang seien die Tests bei allen Mitarbeitern allerdings negativ ausgefallen. Zudem gibt es einen Aufnahmestopp in der Einrichtung.

Haus ist brechend voll

Dafür hat nicht allein das Sars-CoV-2-Virus gesorgt, sondern auch die Tatsache, dass das Haus brechend voll ist. 56 schutzsuchende Menschen leben derzeit hier. Dafür reicht das Haus gar nicht aus. Die Abhängigenhilfe AH als Trägerin der Einrichtung hat zusätzliche Wohnungen für Wohngruppen angemietet. Um diese könnten sich die Mitarbeiter derzeit aber nicht im gewohnten Maße kümmern.

Von André Wirsing