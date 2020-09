Brandenburg/H

An der Fontane-Grundschule ist ein Schüler einer sechsten Klasse positiv auf das Corona-Virus getestet worden, bestätigt Rathaussprecher Jan Penkawa. Seine Mutter sei ebenso positiv getestet worden. „Die Schulleitung hat vorsorglich eine fünfte und eine sechste Klassen nach Hause in Quarantäne geschickt, bis Näheres bekannt ist.“

Auch Lehrer in Quarantäne

Zudem hätte es auch wegen der vorsorglichen Quarantäne nicht mehr genügend Lehrer gegeben, die einen ordnungsgemäßen Unterricht hätten garantieren können. Derzeit werden alle Klassenlisten aktualisiert, um zu sehen, welche Kinder im fraglichen Zeitraum da waren und hätten mit dem Jungen in Berührung kommen können.

„Wir sind in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, um eine geordnete Test-Strategie zu beraten. Das läuft analog zu dem Fall, den wir vor einigen Wochen an der Luckenberger Schule hatten“, sagt Penkawa.

Gemeinsam auf Klassenfahrt

Es betreffe derzeit so viele Schüler, weil die Klasse 6 a des positiv getesteten Jungen gemeinsam mit der halben Klasse 5 b in der Vorwoche bei einem Schulausflug nach Germendorf gemeinsam im Bus unterwegs war, dem Vernehmen nach ohne Mundschutz. Deshalb sei kaum noch nachzuverfolgen, wer wann mit wem in engeren Kontakt gekommen ist. Deshalb seien die 41 mitfahrenden Kinder alle in Quarantäne geschickt worden, zudem auf Anweisung des kommunalen Gesundheitsamtes auch sieben Lehrerinnen und Lehrer sowie eine Schulbegleiterin. Zuvor waren die betroffenen Eltern alle angerufen worden.

Stricken am Vertretungsplan

Aus diesem Grund sei ein Vertretungsunterricht nicht mehr möglich gewesen, deshalb wurden am Donnerstag auch die 26 Kinder der Klasse 5 a sowie 28 Schüler der 6 b nach Hause geschickt worden. Sie sind aber ausdrücklich nicht in angeordneter Quarantäne. Eine veränderte Schultafel soll ab Freitag gelten, sie wird den Eltern im Laufe des Donnerstagnachmittag zur Kenntnis gegeben.

Wie lange die Lehrkräfte in Quarantäne bleiben und wie oft sie getestet werden müssen, bevor sie in die Schule zurückkehren, entscheidet das Gesundheitsamt.

Elle Eltern angemailt

„Ich habe alle 400 Eltern per E-Mail darüber informiert“, sagt Schulrektorin Sylvia Endler. Seit dem 18. März hätten alle Kollegen eine Dienst-E-Mail, jeder habe die Eltern seiner Klassen im Verteiler. Ab den Herbstferien wird die Fontane-Grundschule auch in die Schulcloud des Hasso-Plattner-Institutes eingebunden.

Tränen bei den Quarantäne-Schülern

„Es hat schon einige Tränen bei den Schülern, die in Quarantäne mussten, gegeben. Sie sind sich wohl bewusst, dass mit der Krankheit nicht zu spaßen ist“, erzählt die Schulleiterin. Mit ihrem Team habe sie versucht, zu trösten, „auffangen müssen es aber zu Hause die Eltern“.

Den jüngeren Kindern wurde das Geschehen nicht mitgeteilt, aber ihre Familien sind ja informiert, sie übernehmen es dann, den Schülern das Geschehen zu vermitteln.

Von André Wirsing