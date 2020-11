Corona-Fall in Sprengelschule: 46 Kinder in Quarantäne

Brandenburg/H

An der Konrad-Sprengel-Schule in Brandenburg an der Havel gibt es einen Corona-Fall. Ein Schüler einer zweiten Klasse ist positiv auf das gefährliche Virus getestet worden. Das teilte die Verwaltung am Dienstagnachmittag mit.

Demnach sind 19 Schüler der Klasse 2a sowie 27 Kinder der 1. und 2. Klassen der Hortgruppe des Hortes am Marienberg in Quarantäne.

Laut Verwaltung lag das positive Testergebnis des Schülers bereits am Freitag, 13. November, vor. Das Kind sei an dem Tag schon in Quarantäne gewesen und hätte am 10. November zum letzten Mal am Unterricht teilgenommen, hieß es aus dem Rathaus.

