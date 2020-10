Brandenburg/H

Nicole Gratz kann nicht mehr. Die Belastungen und Unklarheiten der vergangenen Monate, aber vor allem auch die Ungewissheiten über das, was nun kommen wird, haben ihren Entschluss reifen lassen: Zum Ende des Jahres schließt sie ihr KinderZimmer in der Bäckerstraße 29.

„Sie haben mir tatsächlich Berufsverbot erteilt“

Die Brandenburgerin betreibt seit 2012 die Agentur Kinderzeit. Hier schult und vermittelt sie Babysitter, sorgt außerdem für Kinderanimation bei Veranstaltungen. Im April 2019 hat sie zusätzlich das KinderZimmer eröffnet. In dem Ladengeschäft in der Bäckerstraße gibt Gratz Entspannungskurse für Kinder und Schwangere sowie Baby- und Elternkurse. „Das lief gut an“, erzählt sie. „Dann kam der Lockdown“ – und damit eine nervenzehrende Zeit für die Erziehungswissenschaftlerin.

Im Dezember wird das „KinderZimmer“ in der Bäckerstraße 29 endgültig geschlossen. Quelle: Rüdiger Böhme

„Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe immer die Information erhalten, dass ich die Kurse nicht anbieten kann“, erzählt sie über den Austausch mit dem Gesundheitsamt. „Das habe ich noch verstanden, aber Babysitter durfte ich auch nicht mehr vermitteln. Sie haben mir tatsächlich Berufsverbot erteilt.“

Für die 40-Jährige unfassbar, hatte sie doch das Gefühl, dass nach und nach jeder um sie herum weitermachen konnte. „Ich habe Babysitteragenturen deutschlandweit kontaktiert, mir juristischen Rat eingeholt“, sagt sie. Die Hinweise häuften sich, dass ihre Dienstleistungen möglich sein müssten. „Die Agentur in Potsdam etwa durfte weiter arbeiten“, berichtet Gratz.

Beim Gesundheitsamt in Brandenburg, so erzählt sie, habe man ihr aber keine Hilfe geboten, stattdessen irgendwann sogar die ständige Kontaktaufnahme untersagt. Also wendete sich Gratz ans Gesundheitsministerium und erhielt dort grünes Licht für ihre Dienstleistungen. Mittlerweile laufen die Kurse in der Bäckerstraße wieder und werden gut gebucht. „Die Zahlen sind in den zwei Monaten angestiegen“, sagt Gratz. „Aber in der Perspektive, was jetzt kommt, kann ich es nicht halten. Ich schaffe es nervlich nicht. Die Ungewissheit kann ich nicht tragen.“

Folgen für die Kinder

„Ich bin Entspannungstherapeutin. Ich kenne meine Grenzen. Mein Körper schreit danach, aufzuhören“, begründet Nicole Gratz das nahende Ende vom KinderZimmer. „Es ist echt traurig, es ist so eins schöner Ort geworden“, findet sie.

Im Hinblick auf die vergangenen Monate vermisst die 40-Jährige eine Anlaufstelle, die in Sonderfällen wie ihrem genauere Auskünfte geben und sich vor allem Zeit für die Sorgen der Menschen nimmt. „Es ist einfach schade, dass man nicht aufgefangen wird“, sagt sie.

Außerdem ist sie beunruhigt angesichts der Auswirkungen der Corona-Zeit auf Kinder. „Bei vielen Maßnahmen wird nicht kindgerecht gedacht. Aus meiner pädagogischen Sicht können Traumata entstehen“, kritisiert Nicole Gratz. Vielen Kindern sei nicht zu vermitteln, was aktuell geschieht. „Die Kinder sind sauer auf Corona. Sie wollen, das es weggeht. Sie sind wütend auf ein Virus!“, betont Gratz. „Die Familien und die Gesellschaft schaffen es nicht, damit umzugehen.“

Agentur „Kinderzeit“ besteht fort

Bei den Kindern in ihren Kursen habe sie die Anspannung deutlich gemerkt. Umso schwerer fällt ihr der Abschied. In der kommenden Woche sind die Kleinen zum letzten Mal im KinderZimmer zu Gast. Dann wird Nicole Gratz noch die anstehenden Elternseminare im November durchführen.

Das letzte Mal öffnen will sie im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“ in der Altstadt am 15. Dezember. „Das ist ein schöner Abschluss.“

Die Agentur Kinderzeit führt sie fort. Zwar sind auch dort viele Babysitter weggefallen, weil sie sich während des Lockdowns andere Beschäftigungen gesucht haben. Aber „grundsätzlich ist der Bedarf immer da – auch über solche Krisen hinweg“, ist Nicole Gratz überzeugt.

Die KinderZimmer-Angebote will sie zudem als Online-Seminare etablieren. „Alles, was ich sonst in den Kursen mache, gebe ich dann dort als Input mit herein. Ich will Familien zeigen, dass Familienleben leicht sein kann“, beschreibt die 40-Jährige. Perspektivisch denkt sie auch über Wochenend-Workshops „an schönen Orten nach“, wie sie sagt. „Da kommen dann sozusagen Teile vom KinderZimmer mit“, meint Nicole Gratz.

Von Antje Preuschoff