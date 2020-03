Corona-Gefahr verhindert Einreise zum Vorstellungsgespräch

Brandenburg/H

Zwei Frauen und vier Männer haben sich an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) als Professor für Pathologie beworben. Wer von ihnen das Auswahlverfahren gewinnt, wird zugleich Chefarzt für Pathologie am städtischen Klinikum Brandenburg/Havel und damit Nachfolger von Roland Pauli.

An diesem Mittwoch stellen sich die sechs Bewerber um die Chefarzt- und Professorenstelle am Nicolaiplatz vor. Denn im Gebäude der früheren Nicolaischule werden die Brandenburger Medizinstudenten ausgebildet.

Fünf Kandidaten sind persönlich gekommen. Nur einer nicht.

Zugeschaltet aus New York: Michael Roehrl bewirbt sich ebenfalls mit einem Fachvortrag um die Chefarztstelle und die Professur in Brandenburg/Havel. Quelle: Jürgen Lauterbach

Michael Roehrl arbeitet bereits als Professor am Krebszentrum der Cornell Medical School in New York. Die US-Behörden haben ihm die Ausreise zu seinem Vorstellungsgespräch in Brandenburg nicht gestattet. Wegen der Corona-Gefahr in Deutschland.

So kann sich der in Amerika arbeitende Wissenschaftler an diesem Mittwoch nicht persönlich zeigen. Er ist aber sehr früh aufgestanden, um die beiden von ihm geforderten 15-minütigen Vorträge per Videokonferenzschaltung zu halten.

Kandidaten müssen „Vorsingen“

Während die Uhr für seine Zuhörer schon 11 Uhr zeigt, steht Michael Roehrl um 6 Uhr Ortszeit in einem Wohnraum in den USA und erklärt dem fernen Publikum, was es mit Präzisions-Pathologie auf sich hat und warum das Fach Pathologie einfach „cool“ ist.

Alle sechs Bewerber erhalten an diesem Vormittag die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten als Hochschullehrer und wichtige Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit darzustellen. „Vorsingen“ heißt im Hochschuljargon dieses öffentliche Präsentieren eigener Stärken.

Weitere Schritte bis zur Stellenbesetzung Alle sechs Bewerber haben Medizin studiert und sind ausgebildete Ärzte. Nach ihren Vorträge hat die Berufungskommission mit allen Kandidaten nichtöffentlich über deren Konzepte für ihre Arbeit in Brandenburg/Havel gesprochen. Susanne Burdak-Rothkamm (50) ist Privatdozentin, Oberärztin und Fachärztin für Pathologie am Uni-Klinikum Hamburg-Eppendorf. Danny Jonigk (43) ist ordentlicher Professor und Oberarzt am pathologischen Institut an der Medizinischen Hochschule Hannover. Thomas Kalinski (46) ist Oberarzt, außerplanmäßiger Professor für Pathologie an der Universität Magdeburg und arbeitet seit 2015 in der Gemeinschaftspraxis Pathologie Hamburg. Stefan Porubsky (42) ist Oberarzt am Pathologischen Institut der Medizinischen Fakultät Mannheim und außerplanmäßiger Professor an der Universität Heidelberg. Michael Roehrl ist Professor am Memorial Sloane Kettering Cancer Center der Cornell Medical School New York. Annette Zimpfer (54) ist Privatdozentin und Oberärztin am Pathologischen Institut der Universität Rostock. Die Berufungskommission wird eine Liste mit in der Regel drei Favoriten erarbeiten. Zwei externe Wissenschaftler begutachten die ausgewählten Kandidaten und erstellen ihrerseits eine Dreier-Liste. Auf der Grundlage erstellt die MHB eine endgültige Liste und führt mit dem oder der Erstplatzierten Berufungsverhandlungen. Das wird noch etliche Wochen dauern.

Die Besetzung einer Professur läuft etwas anders als die Bewerberauswahl in Privatunternehmen und dem öffentlichen Dienst. Eine Berufungskommission wird am Ende entscheiden, wer von dem Sextett auf die Professoren- und Chefarztstelle berufen wird.

Auf die Berufungskommission kommt es an. Ihr stellen sich die Bewerber vor, darunter Thomas Kalinski. Quelle: Jürgen Lauterbach

Die Kommission besteht aus drei auswärtigen Professoren, drei Professoren der MHB, einem Studenten und der Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums. Dieser Kreis hat festgestellt, dass alle sechs berufungsfähig sind, also sämtliche wissenschaftlichen Qualifikationen mitbringen.

An diesem Vormittag sollen sie – in alphabetischer Reihenfolge – öffentlich nachweisen, wie gut sie ein Thema an Studenten vermitteln können und wie relevant die Arbeitsgebiete sind, auf denen sie forschen. „In der Pathologie gibt es wenig Nachwuchs, um so wichtiger ist ein wissenschaftliche Profil, das Studenten anzieht“, erklärt Gabriele Wolter.

Schornsteinfegerkrebs

Der Lehrvortrag der Kandidaten hat das jeweils gleiche vorgegebene Thema: „Entzündung und Tumorentwicklung“. Das Thema ist interessant, weil Entzündungen positive und negative Auswirkungen auf die Entwicklung einer Krebskrankheit haben können.

Die unterschiedliche Temperamente der Kandidaten werden sichtbar. Einige bleiben sehr eng am Thema, andere stellen größere Zusammenhänge her, erwecken gleich zu Beginn Neugier mit Begriffen wie „ Schornsteinfegerkrebs“.

Kinder in Kaminen

Schon 1775 hat ein englischer Wissenschaftler festgestellt, dass Ruß zu Hautkrebs führen kann. Im Alter von durchschnittlich 37,5 Jahren bekamen Schornsteinfeger seinerzeit Hautkrebs, berichtet der Bewerber Danny Jonigk, aktuell Professor an der Medizinischen Hochschule Hannover.

Schon im Alter von acht Jahren zeigten Schornsteinfeger erste Anzeichen der Krankheit. Denn um in die engen Kamine zu gelangen, arbeiteten schon kleine Kinder in diesem Beruf, der in früheren Jahrhunderten zu 10 bis 15 Prozent von Frauen ausgeübt wurde.

Seit die Befeuerung umgestellt wurde, ist Schornsteinfegerkrebs in westlichen Industrienationen nahezu verschwunden. Doch in Nepal, wo er für Ärzte ohne Grenzen tätig war, ist Jonigk dieser Krankheit noch begegnet.

Darmkrebs in der Hand

Fragen nach den Vorträgen sind erwünscht. Eine Studentin will von allen Kandidaten wissen, für wie wichtig sie eine Ausbildung an echten Präparate wie einen vom Krebs befallenen Darm halten. Alle Bewerber weisen darauf hin, welche digitalen Alternativen es gibt.

Vor allem Danny Jonigk und Michael Roehrl wollen aber auf das lebensnahe Anschauungsmaterial nicht verzichten. „Man muss einen Darmkrebs mal in der Hand gehabt und getastet haben“, findet Jonigk.

Von Jürgen Lauterbach