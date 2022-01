Brandenburg/ H

Wuff! Wuff! Wuff! Wer sich dem Tierheim Brandenburg in der Caasmannstraße nähert, kann schon von Weitem hören, dass drinnen Einiges los ist. Mit aktuell 40 Hunden, 85 Katzen und einem Kaninchen ist die vom Tierschutzverein Brandenburg an der Havel betriebene Einrichtung proppenvoll.

Dass hier so viel Betrieb ist, liegt an der Corona-Pandemie – und dem durch Lockdowns und Social Distancing hervorgerufenen Nachfrage-Boom nach Haustieren. „Im April 2020 ging es los, immer mehr Menschen riefen bei uns an und wollten Hunde und Katzen adoptieren“, sagt Tierheim-Leiterin Sabrin Haufschild. Die Nachfrage sei derart groß gewesen, dass man zeitweise einen Vermittlungsstopp verhängen musste. „So etwas habe ich vorher noch nie erlebt.“

Nachfrage-Boom im Lockdown rächt sich

Nach Angaben des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) wurden 2020 im Vergleich zu den Vorjahren rund 20 Prozent mehr Hunde gekauft. Insgesamt legten sich die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr etwa eine Million Haustiere zu.

Inzwischen habe sich die Nachfrage im Brandenburger Tierheim stabilisiert – auf weiterhin hohem Niveau. Doch der erste Lockdown beschäftigt das größte Tierheim der Havelstadt bis heute. Denn viele Menschen, die sich in Zeiten des fehlenden öffentlichen Lebens eher spontan für ein Haustier entschieden hatten, merkten mit den allmählichen Lockerungen, dass so ein Tier im Haus doch eine langfristige, arbeitsintensive Aufgabe ist.

Sabrin Haufschild leitet das Tierheim Brandenburg an der Havel. Quelle: Jérôme Lombard

Hunde werden am häufigsten abgegeben

„In der Corona-Pandemie haben sich die Anfragen auf Abgabe eines Haustieres im Vergleich zu den Vorjahren bei uns mehr als verdoppelt“, sagt Sabrin Haufschild, die das Tierheim Brandenburg seit 2015 leitet. Besonders Hunde, aber auch Katzen, würden abgegeben – oft unter fadenscheinigen Begründungen.

So würden die Vorbesitzer etwa angeben, dass sie mit der Zeit eine Allergie gegen Tierhaare entwickelt hätten, oder, dass Haustiere in der neuen Wohnung verboten seien. „Wir können das natürlich nicht nachprüfen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es sich dabei häufig um Ausreden handelt“, sagt die Tierheim-Leiterin.

Insbesondere, wenn das abzugebende Tier ein Jahr oder etwas darüber ist, könne man wohl von einem „Corona-Haustier“ sprechen. „Die Tiere kommen dann in die Pubertät, das ist keine leichte Zeit.“

Tiere werden ausgesetzt

Das Problem sei, dass sich viele Menschen im Corona-Lockdown unüberlegt Haustiere angeschafft hätten, sagt die Tierheim-Leiterin. Das war – und ist – relativ einfach: Das Internet ist voll von Angeboten von mal mehr, mal weniger vertrauenswürdigen Züchtern in der Region.

„Viele Menschen haben nicht an die Zeit nach dem Lockdown gedacht, wenn sie vielleicht nicht mehr dauerhaft im Home Office arbeiten und wieder in den Urlaub fahren können“, sagt Sabrin Haufschild. Hund, Katze und Co. würden dann eher als Belastung gesehen und ins Tierheim abgeschoben – oder aber ausgesetzt.

Denn das Tierheim Brandenburg kann aus Kapazitätsgründen nicht allen Abgabe-Anfragen nachkommen. Und wenn der Weg zum nächsten Tierheim zu weit ist, oder auch dort kein Tier mehr aufgenommen werden kann, sehen manche skrupellosen Besitzer keinen anderen Ausweg, als das Tier draußen sich selbst zu überlassen.

Ausgesetzte Tiere landen immer wieder im Tierheim Brandenburg. Quelle: imago stock&people

Konsequente Vorkontrollen können helfen

So kommen auch immer wieder Fundtiere in das Tierheim Brandenburg. „Ausgesetzte Tiere haben es besonders schlecht, da sie sich in der ungewohnten Umgebung verletzen oder auch sterben können“, sagt sie. Für das Tierheim sei es bei Fundtieren zudem schwierig, Alter und Vorerkrankungen zu bestimmen. Das erschwert die spätere Vermittlung.

Neben der individuellen Verantwortung eines jeden Tierbesitzers für das Wohl seines Schützlings, sieht Sabrin Haufschild auch die Tierheime und Züchter in der Pflicht. Diese müssten bei der Vermittlung der Tiere auf konsequente Vorkontrollen der Interessenten setzen.

Bewerbungsverfahren im Tierheim Brandenburg

Im Tierheim Brandenburg wird schon immer so verfahren. Wer einen Hund adoptieren möchte, muss online einen Bewerbungsbogen ausfüllen und die Umstände und Hintergründe seines Interesses an dem Vierbeiner erläutern.

Wenn die Bewerbung grundsätzlich positiv ist, muss der Interessent mehrmals vorbei kommen, den Hund kennenlernen und mit ihm Gassi gehen. „Nur, wenn das Wohnumfeld des Interessenten und die Chemie mit dem Hund stimmen, geben wir das Tier guten Gewissens ab“, sagt die Tierheim-Leiterin.

Auch bei Katzen neben die Brandenburger Pflegerinnen und Pfleger das Frauchen oder das Herrchen in spe im Vorfeld genauestens unter die Lupe. Allerdings ist die Kennenlern- und Schnupperphase vor Ort bei den kleinen Stubentigern nicht ganz so intensiv wie bei den Hunden.

Kaum ein Tier wird wieder zurückgebracht

Das strikte Auswahlverfahren des Brandenburger Tierheims hat Erfolg: Weder 2020 noch 2021 wurde einer der vermittelten Hunde wieder zurückgebracht. Lediglich eine Katze wurde von ihrem Besitzer in dem nun zu Ende gehenden Jahr wieder im Tierheim abgegeben.

Bis zum 3. Januar herrscht in Sachen Vermittlung im Tierheim Brandenburg noch allgemeine Weihnachtspause. Leiterin Sabrin Haufschild hofft, dass sich die Nachfrage nach Haustieren im neuen Jahr normalisiert. „Hunde und Katzen sind wunderbare Begleiter, aber nur, wenn dem Menschen die Verantwortung auch bewusst ist.“

Von Jérôme Lombard