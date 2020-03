Corona-Hilfe: Tabea Seeger gründet Netzwerk für Brandenburger in Not

Brandenburg/H

Hilfe für Menschen in Not ist Tabea Seeger wichtig, besonders in Zeiten des Coronavirus. Sie hat die Facebook-Gruppe „Quarantänehilfe Brandenburg an der Havel“ gegründet und plant ein Netzwerk zur Unterstützung von Erkrankten, daheimgebliebenen Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen.

Wunsch nach Zusammenhalt

Bislang sind 66 Menschen Mitglied der Gruppe, die Havelstädterin hofft auf eine Zusammenarbeit von Brandenburgern aus allen Stadtteilen. „Meine größte Hoffnung ist eine Welle der Solidarität. Die Menschen sollten in dieser Zeit zusammenrücken und Werte wie Familie, Zusammenhalt und Nächstenliebe wieder an Stellenwert gewinnen“, sagt Tabea Seeger.

Hilfe für Freundin mit Lungenerkrankung

Doch wie hilft sie konkret? Die 43-Jährige fragt zunächst ihre an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) leidende Freundin Maria (Name geändert), was sie im Alltag benötigt. Dann kauft Tabea Seeger für ihre Vertraute Nudeln, Milch, Kaffee, Bananen, andere Lebensmittel, transportiert die Waren in einem Holzkorb, klingelt und legt sie ihrer Freundin anschließend vor die Haustür.

Noch ist die Krankenschwester zwei- bis dreimal pro Woche als Einkäuferin unterwegs. Sie schätzt aber, dass sich die Zahl der Menschen in Corona-Quarantäne auch in der Havelstadt erhöht.

Coronavirus verändert das Leben

„Dann gilt es da zu sein. Ich wünsche mir, dass wir uns als Brandenburger gemeinsam um bedürftige und betroffene Mitmenschen kümmern und Besorgungen unternehmen, um sie vor einer möglichen Infektion zu schützen“, sagt die Havelstädterin.

Tabea Seeger hat die Facebook-Gruppe „Quarantänehilfe Brandenburg an der Havel“ gegründet. Quelle: André Großmann

Tabea Seeger betont, dass sie sich vor einer Woche noch nicht vorstellen konnte, welche Auswirkungen der Coronavirus für das Leben der Menschen hat. „Kein Tag ist wie der andere, die Nachrichtenlage ändert sich ständig und das trägt auch zur Verunsicherung der Bevölkerung bei“, sagt die 43-Jährige.

Kritik für Hamsterkäufe

Sie kritisiert Hamsterkäufe von Nudeln, Desinfektionsmitteln, Toilettenpapier und die „unzureichende Versorgung“ mit Atemschutzmasken. Die Havelstädterin arbeitet als Krankenschwester im Berufsbildungswerk des Potsdamer Oberlinhauses. Für sie ist klar, dass die Dunkelziffer der an Covid-19 Erkrankten wesentlich höher ist, als die Fallzahlen bislang belegen.

Hoffnung auf mehr Corona-Tests

„Ich wünsche mir viel mehr Tests, auch für Menschen mit einfachen Symptomen wie Fieber und Husten. Aber die Abstriche kosten Geld und bislang wurde im Gesundheitssystem in den letzten Jahren immer mehr gespart“, kommentiert die Brandenburgerin.

Sie hofft auf „mehr Wertschätzung und eine leistungsgerechte Bezahlung“ für Pflegekräfte und sieht auch einen Vorteil in der Corona-Krise. „Das Leben ist jetzt unheimlich entschleunigt. Vielleicht hilft uns die aktuelle Situation, dass wir uns bewusster werden, welche Dinge im Leben wirklich wichtig sind“, sagt die 43-Jährige.

Lob für Kassierer und Pflegekräfte

Tabea Seeger befürwortet, dass Supermärkte und Discounter demnächst auch online liefern und die Anerkennung für die Arbeit von Kassierern und Pflegekräften langfristig steigt. „Ich ziehe den Hut davor, was sie leisten“, sagt die Krankenschwester.

Ihr ist die Sensibilisierung der Brandenburger für ihre Nachbarn wichtig. Deshalb entwirft sie am PC einen Flyer für potenzielle Unterstützer und wirft ihn in Briefkästen der Nachbarschaft.

Sie rät neuen Helfern, dass diese ihre Pläne telefonisch und per Whatsapp koordinieren. „ Brandenburg an der Havel hält zusammen. Auch wenn die Menschen hier manchmal etwas brauchen, bis sie auftauen, haben sie doch ein großes Herz. Und das wird sich zeigen, da bin ich optimistisch“, sagt Tabea Seeger.

Helfer können sich für das Projekt „Quarantänehilfe Brandenburg an der Havel“ per Facebook oder telefonisch unter 015238411599 melden.

Von André Großmann