​Corona: Impfen ohne Termin im Beetzsee Center in Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg an der Havel lädt gemeinsam mit ihren Partnern Städtisches Klinikum und DRK Kreisverband Brandenburg an der Havel zu zwei Familien-Impfterminen. Am Freitag, den 6. August steht das Impfteam von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, den 7. August von 9 bis 13 Uhr ohne Anmeldung bereit.

Die Aktion findet im Beetzsee Center im Innenbereich (Eingang an der Bushaltestelle, Zugang Reno Schuhgeschäft und Jeans Fritz) in der Brielower Landstraße 19 statt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Biontech und Johnson und Johnson

Geimpft wird mit den Impfstoffen Johnson und Johnson und Biontech (ab 12 Jahren, im Beisein der Eltern).

Impfwillige Bürgerinnen und Bürger benötigen den Personalausweis, die Gesundheitskarte und den Impfpass. Den Impfnachweis kann die nahe gelegene Apotheke im Beetzsee Center digitalisieren.

Der Impfstoff von Johnson und Johnson bietet nach 14 Tagen einen sicheren Impfschutz und nach 28 Tagen vollständigen Impfschutz, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Es wird nur eine Impfung benötigt.

Impfschutz

Bei der Impfung mit Biontech/Pfizer erhält man ebenfalls nach 14 Tagen vollständigen Impfschutz, benötigt allerdings zwei Impfdosen im Abstand von drei Wochen. Die Wirksamkeit von Biontech/Pfizer gegen CoV-2-Viren ist Studien zufolge dafür aber höher.

Die Ärztinnen und Ärzte vor Ort stehen für Auskünfte dazu zur Verfügung.

Bereits an diesem Mittwoch, den 4. August, veranstaltet das Impfzentrum Brandenburg an der Havel im Stahlpalast eine Sonderimpfaktion für Familien. An diesem Tag kann jeder ohne Termin vorbeikommen und sich impfen lassen.

Von Jürgen Lauterbach