Brandenburg/H

Vor einem halben Jahr warnte die ärztliche Direktorin des Gesundheitszentrums Brandenburg an der Havel fast flehentlich vor der Delta-Variante des Coronavirus angesichts der wachsenden Impfmüdigkeit auch in der Stadt.

Ihr Impfaufruf im Juni 2021 lautete: „Wir müssen schneller sein als das Virus.“ Doch Milena Schaeffer-Kurepkat wurde wochenlang zu wenig gehört. Immerhin: Seit Oktober/November findet sie mehr Gehör.

Gut durchorganisiert ist der Betrieb der Impfstelle im GZB. Quelle: Heike Schulze

Inzwischen zählt die Ärztin und Geschäftsführerin in der Impfstelle am Hauptbahnhof rund 2500 Impfwillige in jeder Woche. „Wir erleben gerade einen Booster-Tsunami“, witzelt Milena Schaeffer-Kurepkat.

Warteschlangen vermeiden

Die Impfstelle um Gesundheitszentrum (GZB) am Hauptbahnhof ist in diesen Tagen und Wochen also recht gut nachgefragt. Im Erdgeschoss sitzen die Menschen vor der Impfstelle und warten auf ihren Piks.

Gut durchorganisiert ist der Betrieb der Impfstelle im GZB. Dr. Senor Günaltan berät und impft. Quelle: Heike Schulze

Impftermine stehen ausreichend zur Verfügung, aktuell haben Bürgerinnen und Bürger ab der kommenden Woche noch große Auswahl und finden auch Termine vor Weihnachten, zwischen den Jahren und im Januar. Ohne Termin geht es am Samstag und Sonntag an der Regattastrecke.

Die Impfstelle ist personell gut besetzt, sodass sie an sechs Wochentagen von Montag bis Sonnabend zwischen 8 und 20 Uhr öffnen kann mit einer einstündigen Mittagspause.

Termine kurzfristig verfügbar

Wer sich erst-, zweit- oder boosterimpfen lassen möchte, kann sich online anmelden oder über die Hotline-Nummern 03381/701017 oder 701016. Johanniter-Mitarbeiter nehmen die Anrufe von Montag bis Freitag zwischen 8 und 15 Uhr entgegen.

„Wir wollen Schlangenbildung vermeiden“, erklärt die GZB-Chefin. Die Wartezeiten im Gebäude gegenüber dem Hauptbahnhof sind relativ kurz. Impfkandidaten sitzen im Warmen und Trockenen. Wartezeiten entstehen vor allem dadurch, dass Bürger früher kommen als terminlich vereinbart.

Gut durchorganisiert ist der Betrieb der Impfstelle im GZB. Quelle: Heike Schulze

Moderna oder Biontech

„Je nach Verfügbarkeit verimpfen wir Moderna oder Biontech“ berichtet die ärztliche Direktorin. Wer unter dreißig ist oder schwanger, erhält Biontech.

Weil die Impfstelle zu keinem Zeitpunkt geschlossen wurde, musste das Team des GZB nicht von vorn beginnen, als die Nachfrage wieder stieg. Gewährleistet ist, dass immer zwei Ärzte anwesend sind und vier bis fünf Mitarbeiter, die den reibungsloses Ablauf gewährleisten.

Die Ärzte kommen nicht nur aus dem Gesundheitszentrum, sondern auch von außerhalb, vermittelt von der Kassenärztlichen Vereinigung. Laut Schaeffer-Kurepkat bringen alle Erfahrungen aus Impfzentren mit.

Impfen wie am Fließband

Das Impfen läuft wie am Fließband, auch wenn drei verschiedene Impfpräparate aufgezogen werden müssen, je nachdem, ob Moderna oder Biontech verwendet wird und ob im Fall einer Booster-Impfung nur noch eine halbe Dosierung erforderlich ist.

„Wir schaffen in fünf Minuten drei Impfungen, also 36 pro Stunde und rund 2500 in der Woche“, verspricht Milena Schaeffer-Kurepkat. Um den Impfstoffnachschub macht sie sich wenig Sorgen. „Wir stehen gut da“, heißt es.

Ein Viertel Erstimpfungen

Die GZB-Direktorin stellt fest, dass sich inzwischen auch Bürger neu zur Impfung entschließen. Denn von rund 400 Impfungen am Tag werden etwa 100 Erstimpfungen verabreicht. Trotzdem weiß die Ärztin, dass das Ziel noch weit entfernt ist, die Gesellschaft insgesamt zu schützen.

Ihr Satz aus dem Juni dieses Jahres gilt also weiterhin: „Wir müssen schneller sein als das Virus.“

Anmeldung in der Impfstelle des GZB am Hauptbahnhof Brandenburg an der Havel: Hotline-Nummern 03381/701017 oder 701016 und online unter www.gzb-brandenburg.de/corona-schutzimpfung/.

Von Jürgen Lauterbach