Brandenburg/H

Die Havelstadt Brandenburg schaltet den Booster, wie man im Flugwesen die Startrakete nennt, nun in Sachen Corona-Impfung zu. Wie die MAZ erfuhr, fand am Mittwoch bereits im Regenerationenhaus am Bahnhof – nahe dem Gesundheitszentrum – ein Probelauf statt, bei dem sich 60 Polizisten ihre Auffrischungsimpfung abholten.

Oberbürgermeister Steffen Scheller bestätigte die gemeinsame Aktion der Stadt und des DRK. Bereits ab Sonnabend würden dort zwei weitere Impfärzte ihren Dienst tun. Vorerst werden dafür Termine benötigt, die ab Donnerstag auf der Stadtseite im Internet buchbar sind.

„Müssen die 4. Welle brechen“

An wie vielen Tagen in der Woche das neue Zentrum geöffnet sei, stehe noch nicht fest. Scheller rechnet mit drei Tagen. „Wir müssen die 4. Welle brechen“, sagt er. Und in der Tat haben er und DRK-Chef Andreas Griebel sich vorgenommen, allen Brandenburgern die Möglichkeit zu geben, sich schnell impfen zu lassen.

Ein großes Angebot an Impfstellen soll fü eine bessere Versorgung im Brandenburger Stadtgebiet sorgen. Quelle: edp/Klaus Honigschnabel

Das zum einen, weil die Inzidenzen auch in Brandenburg immer weiter steigen und weil zum anderen mit der erwarteten 2-G-Regelung und weiteren Verschärfungen der bestehenden Regeln die Bereitschaft steigen dürfte, sich auch in jüngeren Jahren gegen Covid-19 impfen zu lassen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben dem Gesundheitszentrum und dem Regenerationenhaus am Hauptbahnhof sollen auch an der Regattastrecke im Verwaltungsgebäude schon in der kommenden Woche zwei Impfstellen eröffnen. „Im Erdgeschoss für Menschen, denen das Treppensteigen schwerer fällt, im Obergeschoss für die mobileren Besucher“, so Scheller weiter.

An der Regattastrecke werde man keinen Termin brauchen, sondern könne spontan zu den noch zu veröffentlichenden Zeiten vorbeikommen. Scheller: „Dabei ist es uns egal, ob das für die Auffrischungsimpfung, die Erst- oder die Zweitimpfung ist.“

Klinikum bereitet sich wieder vor

Nach Rücksprache mit Klinikchefin Gabriele Wolter ist auch klar: In knapp zwei Wochen wird auch das Städtische Klinikum wieder seinen Impfbetrieb für die Öffentlichkeit aufnehmen. Die Vorbereitungen laufen bereits, um dann an bekannter Stelle seinen Termin und seine Impfung zu bekommen. Scheller: „Vorrangig werden wir überall mit Biontec impfen.“ Wer das allerdings wünsche, könne auch den Moderna-Wirkstoff bekommen: „Die Impfärzte werden dazu ausführlich beraten.“

Auch außerhalb der Kernstadt will Brandenburg dafür sorgen, dass die Stadt an der Spitze der Kommunen im Land bleibt, die noch vergleichsweise geringere Inzidenzzahlen haben. Denn anders als im Landkreis Potsdam-Mittelmark, wo die Inzidenz auf über 500 schoß, lag sie Mittwoch noch bei 248 in der Stadt Brandenburg.

Außenstelle in Kirchmöser

Deshalb soll auch im Pumpenhaus in Kirchmöser eine Impfstelle eröffnet werden. Wann genau diese in den nächsten Wochen an den Start geht, ist offen. Mit den fünf Standorten für Corona-Impfungen, die dann von der Stadt und dem DRK gesteuert werden, hofft der OB zwischen 3500 und 4000 Menschen in der Woche mit einer Impfung versorgen zu können. Da auch das Gros der Hausärzte weiter impft, rechnet der OB mit schnell steigenden Impfzahlen in der Stadt.

Wirklich optimistisch, dass die vierte Welle an der Stadt vorbeigeht, ohne dass das weitere Auswirkungen hat, ist Scheller nicht. In den Telefonkonferenzen mit der Landesregierung und dem Städte- und Gemeindebund werde deutlich, dass sich alle Städte und Landkreise vor dem fürchten, was da noch kommt.

Verschärfung der Corona-Lage erwartet

Auch Themen wie Distanzunterricht und eine weitere Verschärfung der Corona-Regeln würden zumindest diskutiert. „Auch wenn“, so beteuert Scheller, „da noch niemand ran will“.

Allerdings schaue er gespannt auf die Entscheidungen bezüglich Großveranstaltungen, Weihnachtsmärkten und ähnlichen Anlässen. Es seien ja nicht mehr nur die jungen Menschen, sondern auch vermehrt die Leute zwischen 40 und 60 Jahren, die sich infizieren und zum Teil erkranken.

Von Benno Rougk