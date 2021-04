Brandenburg/H

In Zeiten wie diesen machen Gerüchte besonders leicht die Runde, besonders wenn es um Themen wie die Bevorzugung beim Impfen gegen das Coronavirus geht. Eines dieser Gerüchte haben die Linken in der Stadtverordnetenversammlung aufgegriffen und sich im Rathaus nach dem Wahrheitsgehalt erkundigt.

Mit ihren Fragen zum Impfgeschehen möchte die Linken-Fraktion, wie es heißt, „den Gerüchten in der Stadt entgegenwirken, dass sich zum Beispiel im Klinikum auch Mitglieder der SVV und der Stadtverwaltung außerhalb der Prioritätenliste haben impfen lassen“.

Bekannte Telefonnummern

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) weist eine solche Vorzugsbehandlung in seiner Antwort zurück.

Der Linken-Stadtverordnete René Kretzschmar hatte zuvor Bezug genommen auf folgende Auskunft der Verwaltung: „Einzelne Impfdosen wurden somit auch an niedergelassene Ärzte, JVA-Krankenstationsmitarbeiterinnen, Polizistinnen und weitere Personen, deren Telefonnummern dem Klinikum bekannt waren und welche innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne verfügbar waren, verimpft.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kretzschmar wollte nun wissen, „welche Personenkreise“ das sind, die geimpft wurden, „weil deren Telefonnummern im Klinikum bekannt waren“.

Scheller weist in seiner nicht sonderlich klar formulierten Antwort auf „nicht kalkulierte Überhänge“ an Impfstoffen hin, „die dann in kurzer Zeit zu verimpfen waren“.

Das Impfteam habe „daraufhin weiteren Bediensteten durch Direktansprache sowie weiteren prioritär impfberechtigten Personen einen unverzüglich wahrzunehmenden Impftermin anbieten können“.

Impfen oder vernichten

Klinikum-Sprecher Björn Saeger erklärt auf MAZ-Anfrage, wie das Klinikum vorgegangen ist. Weil einige wenige Mitarbeiter ihren Impftermin nicht wahrgenommen hätten, seien am Ende eines Impftages im Klinikum mitunter kleine Impfstoffmengen übrig geblieben.

In solchen Fällen habe das Klinikum ehemalige Mitarbeiter angerufen, die zum Beispiel aufgrund ihres Alters ohnehin impfberechtigt waren. Wer von diesen Ex-Mitarbeitern mit Impfpriorität kurzentschlossen war und vielleicht nicht allzu weit entfernt vom Klinikum entfernt wohnt, eilte kurzerhand herbei und erhielt eine Impfdosis. Das kostbare Elixier wäre ansonsten mangels Haltbarkeit vernichtet worden, so Saeger.

Einzelabsprachen mit dem Ministerium

Sowohl der Klinikum-Sprecher als auch der Oberbürgermeister betonen, dass dabei gemäß der Anweisung des Staatssekretärs und nach den bekannten Prioritäten der Coronavirus-Impfverordnung verfahren worden sei, niemand also vorgezogen wurde, der nicht ohnehin an der Reihe gewesen wäre.

Überhänge aus Zweitimpfstofflieferungen wurden laut Scheller nur noch in Einzelabsprachen mit dem Gesundheitsministerium an festgelegte Personengruppen verimpft oder an andere Impfzentren im Land Brandenburg weitergeleitet.

Scheller versichert: „Die erforderlichen Einzelabsprachen mit dem Gesundheitsministerium führte die Geschäftsführung des Klinikums persönlich.“

Von Jürgen Lauterbach