Die Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahre starten ab Montag, 13. Dezember, in Brandenburg an der Havel. Doch Kinderärzte erleben schon jetzt einen Ansturm.

Engpass beim Impfstoff

„Die Telefone laufen heiß, wir haben 30 Anmeldungen, nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) ihr OK für die Impfungen gegeben hat. Es wäre passender, wenn wir erst mal die Erwachsenen durchboostern. Die Impfung für Kinder ist aber sinnvoll, auch wenn ich die Bedenken einiger Eltern verstehen kann“, sagt Kinderärztin Agnes Engst.

Kinderärztin Agnes Engst bereitet eine Impfdosis vor. Quelle: André Großmann

Sie hat 40 Impfdosen für ihre Praxis in der Kanalstraße bestellt und hofft, dass diese bis Montag ankommen. „Momentan gibt es einen Engpass, ich wünsche mir schnellen Nachschub“, sagt Agnes Engst. Die Medizinerin macht auch klar, dass die Dosierung bei Kindern mit 10 Mikrogramm mRNA nur ein Drittel der Erwachsenendosis beträgt.

Sorgen einer Mutter

Mutter Claudia Kühn hat lange überlegt, ob sie ihre zwölfjährige Tochter Mira impfen lässt. Die Brandenburgerin hatte zunächst Angst vor Impfschäden, doch jetzt ändert sich ihre Meinung.

„Ich habe recherchiert und herausgefunden, dass auch Kinder an Long-Covid erkranken und dass es ihnen bei einer Infektion sechs bis acht Monate lang sehr schlecht ging. Ich bin auch der Meinung das es ein guter Impfstoff ist, denn viele Länder sind gleichzeitig an der Entwicklung beteiligt. Im Januar wird Mira geimpft“, sagt Kühn, die selbst als medizinische Fachangestellte arbeitet.

Angst vor Long-Covid

Sie glaubt, dass die Folgen einer Covid-Erkrankung schlimmer sind als fehlende Langzeitstudien. „Vor 30, 40 Jahren wusste auch keiner, was in den Impfstoffen ist, es wurde einfach verimpft und es war gut. Dadurch sind Krankheiten wie Masern und Windpocken verhindert worden und es hat uns nicht geschadet“, sagt die 43-Jährige.

Jessica Jahn lässt sich mit der Corona-Impfung für ihren Sohn Luca Dean noch Zeit. Quelle: privat

Jessica Jahn sieht es etwas anders, sie hat einen fünfjährigen Sohn und wartet noch ab, bis Luca Dean die erste Corona-Impfung erhält. „Mein Kind war eine Frühgeburt, dass immer mit Erkältungen und Atemproblemen zu kämpfen hat. Ich glaube aber, dass es nicht mehr lange dauert, spätestens, wenn die Impfung eine Bedingung für die Einschulung ist, lasse ich ihn impfen“, sagt die 31-Jährige.

Ärzte mit unterschiedlichen Meinungen

Selbst die Brandenburger Kinderärzte haben unterschiedliche Meinungen zu den Corona-Impfungen. Während das Team von Christiane Pache noch „auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission“ wartet, startet Kinderärztin Kristina Penkawa im Laufe der nächsten Woche die Impfung für Fünf- bis Elfjährige.

Kinderärztin Kristina Penkawa impft gegen Corona. Quelle: André Großmann

„Wir warten nicht mehr länger. Die Pandemie ist uns immer zwei Wochen voraus und ich bemerke, dass eine Covid-Infektion auch bei Kindern langfristige Folgen hat. Sie leiden an Konzentrationsschwächen und haben häufiger mal eine Bronchitis. Der Nutzen der Impfung ist also größer als das Risiko. Das belegen auch Studien aus Israel und den USA, zwei Länder, in denen die Kinder schon seit Monaten geimpft werden“, sagt die Medizinerin der MAZ.

Kritik für die Politik

Kristina Penkawa macht klar, wie belastend eine Quarantäne der Kinder für Familien ist. „Die Impfung ist ein probates Mittel, um das soziale und gesellschaftliche Leben halbwegs normal weiterzuführen, ohne Isolation und große psychische Folgen. Eine Impfung für Kinder schützt auch die älteren Familienmitglieder. Wir alle können mithelfen, dieser Pandemie entgegenzuwirken“, sagt Penkawa.

Ein Problem ist für sie die Impfstoffverteilung in den Kinderarztpraxen. Sie hat für ihre Praxis in der Walther-Ausländer-Straße zum Start der Kinderimpfungen zwanzig Dosen bestellt, die aber noch nicht da sind. „Damit können wir zehn Kinder impfen, das reicht leider nicht“, sagt sie.

Penkawa kritisiert auch, dass es die Politik seit dem Sommer versäumt habe, die Impfkampagne hochzufahren. „Wir hätten besser aufgestellt sein müssen, die aktuelle Struktur ist schwierig“, sagt sie.

Joshua Petsch wartet seit Monaten auf seine Impfung. Er feiert seinen zwölften Geburtstag und hatte auf eine sofortige Immunisierung gehofft, doch dann kam die Absage der Hausärztin. „Der Impfstoff ist leider noch nicht da, mein Sohn muss also noch weiter warten und hat immer noch keinen Termin mit Datum. Hoffentlich geht es bald los“, sagt Vater Michael Haase.

