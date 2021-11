Brandenburg an der Havel - Corona-Spritze ohne Termin: An der Regattastrecke wird am Wochenende geimpft

Der DRK-Kreisverband spielt eine herausragende Rolle bei der Impfkampagne in Brandenburg an der Havel. Nach dem Schließen des Impfzentrums betreibt er nun mehrere Impfstellen in der Stadt. Eine Übersicht.