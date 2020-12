Corona: Infektionen an Schulen in Brandenburg an der Havel – Klassen in Quarantäne

Brandenburg/H

Das gefährliche Coronavirus verbreitet sich auch immer weiter an den Schulen in Brandenburg an der Havel. In mehreren Lehreinrichtungen der Stadt gibt es neue nachgewiesene Fälle von Corona-Infektionen. Etliche Schüler und Lehrer sind in Quarantäne. Das teilte die Verwaltung am Freitag mit.

Demnach hat sich eine Lehrerin der Magnus-Hoffmann-Oberschule im Ortsteil Kirchmöser mit dem Coronavirus infiziert. Ihr Testergebnis sei positiv ausgefallen, so Rathaussprecher Jan Penkawa. Eine dritte Klasse sei deswegen in Quarantäne. „Die Eltern wurden informiert“, so Penkawa.

Ein weiterer Verdachtsfall

Nach einem positiven Antigen-Schnelltest bestehe zudem ein weiterer Verdachtsfall bei einer Lehrerin, so der Sprecher. „Das Ergebnis des durchgeführten PCR-Tests steht noch aus.“

An der Frederic-Joliot-Curie-Grundschule ist laut Verwaltung ein Lehrer positiv getestet worden. „Eine 5. und eine 6. Klasse sowie drei Lehrkräfte und drei Schulbegleiter sind in Quarantäne“, berichtete Penkawa. Auch in diesen Fällen seien die Eltern informiert worden.

Auch an der Luckenberger Schule sind nach Verwaltungsangaben mehrere Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Hier sind Kinder aus der sich bereits in Quarantäne befindlichen 6. Klasse betroffen“, erklärte Rathaussprecher Penkawa.

