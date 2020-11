Corona: Inzidenz in Brandenburg an der Havel nun bei 41,56

Brandenburg/H

Der Inzidenz-Wert ist in Brandenburg an der Havel wieder leicht gestiegen. Die Stadt meldete am Freitag einen Wert von 41,56. Damit bleibt er aber weiter deutlich unter 50. Erst ab diesem Wert gilt eine Stadt oder Region als Corona-Hotspot. Fünf Brandenburger sind stationär in Behandlung, 533 befinden sich in Quarantäne.

Dunkler sieht es im Landkreis aus. Potsdam-Mittelmark hat am Freitag 62 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Mittelmärker, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, erhöht sich von 44 auf 45. Gestorben ist ein mit dem Virus infizierter Bewohner des Seniorenwohnparks in Treuenbrietzen.

Allein 16 Neuinfektionen werden aus Kleinmachnow gemeldet, 15 aus Stahnsdorf und elf aus Teltow. Die Zahl der bekannten Mittelmärker, die aktuell mit dem Virus infiziert sind, gibt der Landkreis mit 222 an. Die Gesamtzahl der Menschen im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben, steigt auf 1139. Davon gelten 877 inzwischen als genesen.

Neue Corona-Fälle meldet der Landkreis aus den Recura-Kliniken in Beelitz-Heilstätten und aus dem Waldorfkindergarten in Kleinmachnow. In den Kliniken in Beelitz-Heilstätten sind zwei Mitarbeiter betroffen, die sich in Quarantäne befinden.

Der Landkreis hat eine eigene Sieben-Tage-Inzidenz, die über die Einstufung von Risikogebieten entscheidet, ausgerechnet. Sie liegt am Freitag bei 76,7 und damit deutlich über dem Wert, den das Land Freitag meldete.

Von MAZ