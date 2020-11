Corona: Inzidenzwert in Brandenburg an der Havel fällt auf 40,18

Brandenburg/H

In der Stadt Brandenburg wurden von Dienstag zu Mittwoch vier neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert. Wie die Stadtverwaltung am Abend mitteilte, sind nun seit Beginn der Pandemie insgesamt 186 Menschen an Covid-19 erkrankt.

Indes ist der Inzidenzwert in Brandenburg an der Havel am Mittwoch auf 40,18 gefallen – das ist der Wert von Fällen pro 100.000 Einwohner. Er ist maßgeblich für das Beschließen von Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die kritische 50er-Grenze wurde in der Stadt bereits am Dienstagabend unterschritten.

Fünf Menschen befinden sich laut Stadtverwaltung aktuell in stationärer Behandlung, 548 Brandenburger wurden in Quarantäne geschickt.

Ab Donnerstag gilt in der City von Brandenburg an der Havel keine Maskenpflicht mehr. Das hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller am Montag bekanntgegeben.

Von MAZ