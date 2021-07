Brandenburg/H

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben ungefähr 40 Prozent der deutschen Bevölkerung an Gewicht zugenommen. Die Gründe sind vielfältig, können jedoch größtenteils mit der Pandemie in Verbindung gebracht werden. Aber wie sind es bei den jungen Erwachsenen in der Havelstadt und Umgebung aus? Immerhin verbrachten auch sie Monate zuhause und lernten für die Universität und Schule oder arbeiteten von zuhause.

Manche haben bis zu sechs Kilo zugenommen

Die MAZ hat sich in einer nicht repräsentativen Umfrage bei jungen Leuten umgehört. Die befragten Teilnehmer waren zwischen 17 und 19 Jahren alt. Zugenommen während der Pandemie haben demnach 47,2 Prozent der befragten Brandenburger Jugendlichen. Die Gewichtszunahme schwankt dabei, durchschnittlich sind es aber ungefähr sechs Kilogramm. Einige haben aber auch über zehn Kilogramm zugenommen, andere nur ein oder zwei Kilo. Über die Hälfte der anonym Befragten sieht einen Zusammenhang mit der Pandemie. Andere sagen, sie hätten die zusätzlich Pfunde auch so zugelegt. Ein Großteil gibt an, dass sie sich während der Pandemie anders ernährt haben. Die einen gesünder, die anderen ungesünder.

Aber was denken die Befragten zu den Gründen für die Gewichtszunahme während der Pandemie? Tatsächlich stellen die meisten fest, dass sie sich einfach zu wenig bewegt haben. Andere Gründe sind Stress und auch eine schlechtere mentale Gesundheit. Besonders Jugendliche und alte Menschen leiden unter den wenigen sozialen Kontakten. Lange konnte die Schule oder Universität nicht besucht und Sport im Verein konnte auch nicht betrieben werden. Nur die wenigsten sehen den Grund der Gewichtszunahme bei Medikamenten oder dem Homeoffice.

Nicht alle legen zu

Natürlich gibt es auch genug Menschen, die kein Gewicht zugenommen haben. Auch sie wurden gebeten zu begründen, warum die zusätzlichen Kilos an ihnen vorbeigegangen sind. „Ich bin naturschlank“, begründen zwei der Teilnehmer. Die meisten haben aber einfach Wege gefunden, weiterhin regelmäßig Sport zu treiben. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: Videokonferenzen, Sportvideos auf YouTube und anderen Plattformen oder persönliche Ziele. So hat sich einer der Teilnehmer vorgenommen, jeden Tag 10.000 Schritte zu laufen. Die meisten haben sich zudem auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung fokussiert.

Was sind der Teilnehmer nach die besten Möglichkeiten, um zusätzliche Pfunde wieder zu verlieren? Die meisten empfehlen, sich für Sport zu motivieren. Besonders mit anderen zusammen, ob im Verein oder mit Freunden und Familie, motiviert sie. Die Ernährung kann auch umgestellt werden. Und besonders wichtig: Stress vermeiden! Denn viele Menschen tendieren dazu, durch Stress mehr zu essen.

Mentale Gesundheit wird auch beeinflusst

Die Teilnehmer wurden gefragt, ob das Gewicht die mentale Gesundheit beeinflussen kann. Tatsächlich beantwortete jeder die Frage mit Ja.Viele fühlen sich durch die zusätzlichen Kilos unsicher und verlieren Selbstbewusstsein. Als Grund dafür wird ein unrealistisches Schönheitsideal angegeben.

Umgang der Medien mit dem Thema wird kritisiert

Viele kritisieren den derzeitigen Umgang von Medien ganz allgemein mit dem Thema Gewicht. So werden in Filmen meist nur schlanke Frauen als attraktiv dargestellt. Auch gewisse Magazine zeigen auf der einen Seite leckere Rezepte für Kuchen und auf der nächsten, wie man in wenigen Wochen viele Kilos verlieren kann. Alle Befragten sind sich einig: Jeder Körper ist schön und gerade wenn man während der Pandemie ein paar Kilos zugelegt hat, ist man nicht allein.

Von Julia Kazmierczak