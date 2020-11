Brandenburg/H

Die um sich greifende Pandemie hat zu einer neuen, verschärften Lage in der Stadt Brandenburg geführt: Das Städtische Klinikum kann keine neuen Covid-19-Fälle mehr aufnehmen. Alle Covid-19-Plätze im Klinikum sind voll. Wie Steffen Scheller ( CDU), Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg, am Samstagabend mitteilte, sind die Covid-19-Station und die weitere für Verdachtsfälle voll ausgelastet. Auf der Abklärungsstation sind alle 36 verfügbaren Betten belegt. Auf der Covid-19-Station betreuen Ärzte und Pflegekräfte 14 Erkrankte. Vier Patienten befinden sich auf der Intensivstation. Lediglich vier freie Betten stehen derzeit auf der Corona-Station noch zur Verfügung. Scheller zufolge, „ist davon auszugehen, dass diese Betten in Kürze durch Patienten der Abklärungsstation belegt werden“.

„Die neue Situation bringt die Notaufnahme und das Klinikum an seine Kapazitätsgrenze“, so Scheller weiter. Das Krankenhaus sei daher gezwungen, die Notaufnahme zeitweise für die Aufnahme von Covid-19-Patienten abzumelden. Entsprechende Abstimmungen dazu sind zwischen Klinik-Geschäftsführerin Gabriele Wolter, Scheller und dem Rettungsdienst der Stadt Brandenburg erfolgt. Neuaufnahmen von Patienten mit der gefährlichen Krankheit und von Verdachtsfällen sind nicht mehr möglich.

Menschen aus den Regionen Brandenburg, Havelland und Potsdam-Mittelmark, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen, werden derzeit laut Scheller in Abstimmung mit den Kliniken im Versorgungscluster Corona Westbrandenburg, verteilt.

Weiter Hilfe bei Lebensgefahr

Mathias Sprenger, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie, sichert aber beruhigend zu: „Wer akut Hilfe benötigt und selbst unsere Notaufnahme aufsucht, wird weiterhin aufgenommen.“ Patienten, die mit dem Rettungswagen kommen und in akuter Lebensgefahr schweben, werden ebenfalls behandelt. Dies gilt etwa für Opfer von Autounfällen oder Herzinfarktpatienten.

Ärztlicher Direktor Mathias Sprenger. Quelle: MAZ

Durch interne Umverteilung und Entlassung von Patienten arbeitet das Klinikum daran, wieder freie Kapazitäten zu schaffen. So soll etwa Scheller zufolge der Aufwachraum, der ebenfalls mit intensivmedizinischen und Beatmungsgeräten ausgestattet ist, für die Versorgung von Corona-Patienten bereitgestellt werden. Dies bedeutete zugleich aber auch, dass weniger Operationen stattfinden könnten, so Scheller. Der Covid-19-Bereich soll zu Beginn der kommenden Woche durch das Klinikum erweitert werden.

Elf neue Corona-Fälle

Erneut hat es einen Anstieg der Corona-Zahlen in der Stadt Brandenburg binnen der vergangenen 24 Stunden gegeben. Seit Freitag sind elf neue Fälle hinzugekommen. Damit haben sich seit März nun 340 Menschen in der Havelstadt mit Corona infiziert. Die Zahl der Menschen, die sich aktuell in Quarantäne befinden, ist binnen eines Tages von 506 auf 525 gestiegen. 200 Menschen gelten seit Ausbruch der Pandemie im März als genesen. Zwei Menschen verloren durch Corona ihr Leben. Binnen der vergangenen Woche erhöhte sich die Zahl der Infizierten um 84. Damit liegt der 7-Tages-Inzidenz bei 116 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

Von Marion von Imhoff