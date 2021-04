Corona-Kontrollen des Ordnungsamtes in der Neuen Mühle werden heiß diskutiert

Brandenburg/H

Das Vorgehen der Ordnungsbehörde mit Bußgeldverfahren gegen die Betreiberin des Ausflugslokals „Neue Mühle“ wegen Verstößen gegen die Pandemie-Regeln sorgt in den sozialen Medien für eine muntere Diskussion.

Bei Facebook schreibt Nutzer Wolfgang Schirow: „Merkwürdig, dass nur der Verzehr auf der Terrasse beanstandet wird, nicht aber drinnen, wo zuletzt auch bedient wurde.“ Sebastian Möckel entgegnet: „Das hat das Ordnungsamt vielleicht nicht gesehen. Na dann hoffen wir mal für die Dame, dass hier niemand die Stadt Brandenburg an der Havel verlinkt und so noch zum Hinweisgeber wird...“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nini Aldrin merkt an: „Selbst schuld, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wer sich selber (finanziell) noch tiefer in den Mist reitet, nur weil er ein Möchtegern-Rebell sein will, bitteschön!“ Petra Gertenbach schreibt: „Die Leute begreifen einfach nicht, dass sie den Lockdown immer weiter ausdehnen, indem sie sich an die einfachsten Regeln nicht halten können oder wollen. Wir alle dürfen unter deren Verhalten weiter leiden.“

Lokale und Restaurants müssen auch in Brandenburg an der Havel derzeit innen und außen geschlossen bleiben, lediglich... Posted by MAZ Brandenburg on Monday, April 12, 2021

Dori Dilauro entgegnet: „Man sollte einfach mal anfangen, mit diesen Virus zu leben, anstatt alles an die Wand zu fahren. Wir können nicht ewig alles zu lassen. In einen Lokal mit ausreichend Abstand oder einer Terrasse, ist es ein geringes Risiko mich anzustecken. Eher stecke ich mich in einem Bus oder in der Bahn an.“ Marius Krohn kontert: „Über 78.000 Deutsche haben versucht mit dem Virus zu leben. Es ist ihnen leider nicht gelungen.“

Kris Tin sieht das Fehlverhalten und auch den Vorsatz bei der Betreiberin: „Haben ja dummerweise auch schön Werbung für gemacht.“ Johannes Lamprecht unterstützt sie: „Die Website aufzurufen bekommt sogar unser Ordnungsamt hin, kannste glauben!“ Und die Gäste trügen auch Mitschuld, findet Sven Albrecht: „Ich habe es durch Facebook erfahren sowie durch diverse Telegram-Gruppen, wo auch Leute, die dort essen waren, fleißig Bilder gemacht haben und in den sozialen Medien geteilt haben.“

Ralf Weniger weist darauf hin, dass Gastronomen nicht unbedingt mit dem Recht in Konflikt kommen müssen: „Gastronomie kann zum Abholen öffnen. Wie alle anderen Einzelhändler auch. Und man muss sagen, die Gastronomen unserer Stadt zeigen viel Kreativität dabei, ohne ordnungswidrig zu handeln.“

Von André Wirsing