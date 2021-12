Brandenburg/H

Zwei große Betriebe in Brandenburg an der Havel haben ihren ungeimpften Beschäftigten goldene Brücken gebaut, damit sie trotz der 3G-Regel am Arbeitsplatz möglichst unkompliziert ihrem Job nachgehen können.

Die Mitarbeiter im Brandenburger ZF-Getriebewerk und bei Heidelberger Druck in Hohenstücken können sich vor Dienstbeginn überwiegend auf Kosten des Arbeitgebers auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen.

Im Brandenburger Elektrostahlwerk der Riva-Gruppe gab es während der ersten Coronawelle, als kaum jemand schon geimpft war, die Möglichkeit eines kostenlosen Tests vor Arbeitsbeginn. Das ist inzwischen anders.

Wie berichtet, beklagt das Riva-Werk erhöhte Personalausfälle und stellt einen Zusammenhang her zwischen der Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz und den erhöhten Krankmeldungen. Das hat bei Riva in Brandenburg an der Havel und Hennigsdorf dazu geführt, dass die Arbeitgeberin die Löhne der betreffenden Mitarbeiter im November und Dezember gekürzt hat.

ZF und Heidelberger anders als Riva

Denn die Personalleitungen der beiden Werke äußern erhebliche Zweifel, dass die in Frage stehenden Arbeitnehmer tatsächlich arbeitsunfähig sind. Trotz ihres Krankenscheins vom Arzt. Der Betrieb verweigert auch Leuten mit AU-Bescheinigungen die Lohnfortzahlung.

Dieses Problem ist bei ZF und Heidelberger Druck in der Form nicht aufgetreten. Auch dort registrieren die Personalleitungen erkennbar gestiegene Krankmeldungen.

„Wir können schon eine Zunahme der Arbeitsunfähigkeiten seit Beginn der 3G-Regelungen am Arbeitsplatz verzeichnen, und das nicht nur in Brandenburg, sondern in allen deutschen Standorten“, berichtet der Brandenburger Personalchef Sven Graumnitz. Wie hoch die Quote ganz konkret ist, lasse sich aktuell noch nicht sagen.

Mehr Krankschreibungen

Ähnlich bei ZF, der Krankenstand ist auch in der Caasmannstraße gestiegen, allerdings weit davon entfernt, dass die Produktion lahmgelegt wäre. Geschäftsführer Markus Bergmann macht die Erfahrung, dass die Ärzte bei Erkältungssymptomen in diesen Zeiten eher krankschreiben, als das vor der Pandemie der Fall war.

Heidelberger Druck und ZF ziehen nicht die Konsequenzen wie in den Riva-Stahlwerken. Sie zweifeln die AU-Bescheinigungen der eigenen Mitarbeiter nicht an. Die beiden Unternehmen haben die folgenden Regelungen getroffen.

Heidelberger Druck in Hohenstücken hat die elektronischen Zugangsberechtigungen für diejenigen Beschäftigten gesperrt, die keinen Impf-/Genesenennachweis zeigen können oder wollen.

Diese Mitarbeiter erhalten nur Zutritt zum Werksgelände, indem sie einen Testnachweis über einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, am Werkstor vorzeigen, erklärt Sven Graumnitz, Personalleiter Werk Brandenburg.

Test an der Pforte bei Heidelberger

Um den betreffenden Mitarbeitern entgegenzukommen, bietet der Druckmaschinenhersteller von Montag bis Donnerstag jeweils für zwei Stunden eine Testmöglichkeit an. Die Johanniter Brandenburg testen federführend im Pfortengebäude.

Zu allen übrigen Zeiten müssen die weder nachweisbar geimpften noch genesenen Mitarbeiter einen externen Testnachweis erbringen. Alle geimpften und genesenen Beschäftigten haben auf ihrem Dienstverweis den entsprechenden Vermerk.

Test-Zelt bei ZF

Die Geschäftsführer des Brandenburger ZF-Werks haben am Eingang ein Zelt aufgebaut für Beschäftigte, die keinen 2G-Status haben und daher vom Sicherheitsdienstleister vor Dienstbeginn getestet werden. Das geschieht noch außerhalb der Arbeitszeit, sodass die Ungeimpften etwas früher kommen müssen.

Markus Bergmann spricht von zwei kostenlosen Tests pro Woche. Wegen der Wochenendarbeit erhalten die betreffenden Beschäftigten einen zusätzlichen Schnelltest von ihrem Vorgesetzten. Ein oder zwei Mitarbeiter wurden auch schon wegen eines positiven Schnelltests gleich wieder nach Hause geschickt.

Erneute Impfaktion bei ZF Brandenburg

„Wir stellen einen reibungslosen Ablauf sicher und halten den Aufwand möglichst gering“, versichert der Brandenburger ZF-Chef. Pro Schicht würden etwa 30 Mitarbeiter getestet.

Ungefähr zwei Drittel der Belegschaft sind geimpft und der Arbeitgeber hat eine erneute Impfaktion gestartet. Laut Bergmann haben sich in der vergangenen Woche noch einmal ungefähr 60 Mitarbeiter impfen lassen.

Von Jürgen Lauterbach