Das Reisebüro von Frank Habdank hat die Corona-Krise nicht überlebt. „Ich bin dabei, einen Insolvenzantrag einzureichen“, bestätigte der Geschäftsmann der MAZ. Von der Pleite betroffen sind alle drei seiner Filialen in der Innenstadt von Bad Belzig, im Beetzsee-Center in Brandenburg und in der sachsen-anhaltinischen Lutherstadt Wittenberg.

Arbeit mit sieben Mitarbeitern

Nach einem wochenlangen Hoffen und Bangen um die Existenz hat Frank Habdank aufgegeben. „Alles weitere übernimmt der Insolvenzverwalter.“ Demnach sei noch völlig unklar, was aus ihm und den sieben weiteren Mitarbeitern passiert. Sie alle seien noch in Kurzarbeit.

Im Reisebüro von Frank Habdank in Bad Belzig kamen Reisehungrige bislang immer ganz auf ihre Kosten. Quelle: Johanna Uminski

Habdank steckt in einer Zwickmühle. Aufgrund der besonderen Umstände dürfe er niemanden entlassen und auch keine Filialen schließen. Er habe keinen anderen Ausweg gesehen, als die Insolvenz anzumelden. „Das war für mich nicht leicht. Ich habe mit dieser Entscheidung ganz schön zu kämpfen.“

Für seine Kunden will Frank Habdank dennoch bis zum Schluss da sein. Anstatt für sie Reisen zu buchen, hat er wegen der Corona-Pandemie zurückliegend aber die meiste Zeit damit verbracht, sie zu stornieren. Das ging an die Substanz. „Ich kann mit keinem guten Wissen und Gewissen neue Aufträge für das nächste Jahr bearbeiten.“ Frank Habdank ist das zu unsicher.

Hilfe vom Staat bleibt aus

Aus Sicht von Habdank ist ein Reisebüro kein Geschäftsmodell mehr. „Die Leute sind zu recht verunsichert und haben Angst, ihr Geld wieder zu bekommen.“ Er selbst habe noch keine Hilfe vom Staat erfahren. Anträge seien gestellt. Er könne auf die Unterstützung aber nicht bis zum Herbst warten. Er bräuchte sie jetzt.

Frank Habdank kann nicht verstehen, wie große Reisekonzerne einen Zuschuss vom Staat in Milliardenhöhe erhalten und trotzdem hunderte Mitarbeiter entlassen dürfen. Er sieht sich als kleines Unternehmen im Stich gelassen: „Das ist menschenunwürdig.“ Eine lange Zeit der Ungewissheit geht für ihn damit negativ zu Ende.

Spargel statt Reisen: Katrin Schulze (l.) und Madeleine Merten-Wieland verkaufen im Reisebüro Habdank in Bad Belzig das Ragösener Edelgemüse. Quelle: Thomas Wachs

Habdank versucht, eine Insolvenz zu verhindern. Im April gründete er mit anderen Reisekaufleuten in Potsdam und der Region die Initiative „Rettet die Reisebüros!“. Damit wollte er auf die Situation aufmerksam machen und sich unter Berufskollegen vernetzen.

In ihrer Not hatten die Reisebüro-Inhaber der Investitionsbank des Landes Brandenburg angeboten, das Team der Landesbank personell und mit Know-how zu unterstützen und zu verstärken. Aber das Geldinstitut hatte das Angebot abgelehnt, wohl aus Platzgründen, wie es hieß.

Spargel-Verkauf im Reisebüro

Die Pleiten von Air Berlin, Germania und schließlich Thomas Cook hat die Reisebranche schon wegstecken müssen. Jetzt kam die Corona-Pandemie mitten in der Hauptbuchungssaison. Ostern fiel komplett weg. Auch für den Sommer sieht es trotz vereinzelten Lockerungen weiterhin nicht gut aus.

Zwischenzeitlich fand Frank Habdank mögliche Alternativen. Er und seine Mitarbeiter verkauften zweimal wöchentlich Spargel aus Ragösen in seinem Reisebüro an der Wiesenburger Straße in Bad Belzig. Für den Geschäftsinhaber ginge es vor allem auch um einen Zuverdienst für seine sieben Mitarbeitern, die ihm sehr am Herzen liegen und durch die Insolvenz jetzt ebenso hart betroffen sind.

