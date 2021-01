Brandenburg/H

Bianka Behrend ist an einen Punkt in ihrem Leben gekommen, von dem sie nie dachte, das sie ihn erreichen würde. „Ich überlege ernsthaft, mich beruflich umzuorientieren“, sagt die 46-Jährige. Behrend ist professionelle Balletttänzerin. Regelmäßig tritt sie in Inszenierungen der Kasmet Ballett Company am Brandenburger Theater auf. Tanzen ist für sie nicht bloß ein Beruf, es ist ihre Passion. „Ich bin Künstlerin mit Leib und Seele“, sagt sie.

Behrend tanzt Ballett seitdem sie sechs Jahre alt ist. Bereits als Kind stand sie in ihrer Heimatstadt Wolfen mit dem Kinder- und Jugendballett auf der Bühne, später studierte sie Tanz an der Ballettschule der Oper Leipzig. Seit 1993 arbeitete sie am Brandenburger Theater, bis das Haus seine Tänzerinnen und Tänzer 1999 auf die Straße setzte. Seitdem tanzt Behrend als freiberufliche Ballerina bei der Kasmet Ballett Company und als Ballettlehrerin beim Wolfener Ballett-Ensemble auf Honorarbasis.

Anzeige

„Man fühlt sich extrem nutzlos“

Ihren letzten Auftritt in Brandenburg an der Havel hatte sie Mitte März vergangenen Jahres – vor zehn Monaten. Seitdem sind Theater und Bühnen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Eine derart lange Bühnenpause hat Bianka Behrend in ihrer gesamten 40-jährigen Ballettkarriere noch nicht erlebt, nicht einmal nach der Geburt ihrer beiden Kinder.

Bianka Behrend von der Kasmet Ballett Company bei einem Auftritt am Brandenburger Theater. Quelle: Privat

„Für mich bricht gerade mein gesamter Lebensplan zusammen“, sagt Behrend. „Man fühlt sich einfach extrem nutzlos.“ Viele Berufsgruppen gelten in der Corona-Krise als „gesellschaftlich relevant“ oder bekämen zumindest Unterstützung vom Staat, selbstständige Künstler und Kulturschaffende würden jedoch durch das Raster fallen. Für die freiberufliche Tänzerin eine große Ungerechtigkeit: „Ich darf nicht arbeiten, nicht einmal trainieren, bekomme aber keinerlei Entschädigung für meine Verdienstausfälle.“

Keine Corona-Hilfen für selbstständige Künstlerinnen

Mehrfach hat Bianka Behrend staatliche Hilfen beim Land Sachsen-Anhalt beantragt. Ihr Antrag auf Soforthilfe wurde abgelehnt, weil sie nicht Mitglied der Künstlersozialkasse ist. Die Corona-Hilfe für Selbstständige bekam sie nicht, weil sie keine Betriebsausgaben vorweisen konnte. Auf ihren Antrag für die Novemberhilfen bekam sie nicht einmal ein Antwortschreiben. Hartz IV komme für sie nicht infrage, wie sie sagt, weil mit ihrer 22-jährigen Tochter in einem Haushalt lebt. Die Vorstellung, dass ihre berufstätige Tochter für sie finanziell aufkommen müsste, ist für sie unerträglich. In den vergangenen Monaten hat sie von ihren Ersparnissen gelebt, doch die sind mittlerweile aufgebracht.

Inga Lehr-Ivanov ist die Leiterin der Kasmet Ballett Company in Brandenburg an der Havel und hat von vielen solcher Tänzerschicksale gehört. „Ich kenne Leute, die zurück zu ihren Eltern ziehen mussten, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können.“ Professionelle Tänzer verlieren im immer länger andauernden Kultur-Lockdown nicht nur ihre berufliche Perspektive, sondern auch ihr wichtigstes Kapital: ihre körperliche Fitness. Mit jedem Tag, am dem sie nicht trainieren können, schwindet ein Stück Muskelkraft, Beweglichkeit und Flexibilität.

Die Psyche leidet unter der dauerhaften Perspektivlosigkeit

Zu Hause könne man sich durch Dehnübungen etwas geschmeidig halten, sagt die Ballettlehrerin, doch das sei kein Ersatz für ein richtiges Training. „Ballett braucht Platz, nicht umsonst gibt es Säle dafür.“ Unter der andauernden Perspektivlosigkeit leide zudem die Seele, sagt Inga Lehr-Ivanov. Viele freischaffende Künstler könnten mit vorübergehender Unsicherheit umgehen, das bringe der unstete Kulturbetrieb nun einmal mit sich, doch ein Ende der momentanen Situation sei ja nicht einmal in Sicht.

Bianka Behrend weiß derzeit noch nicht, wie es beruflich für sie weitergeht. Noch hadert sie mit dem Gedanken, umzuschulen. „Ich liebe meinen Beruf von ganzem Herzen und kann mir nicht vorstellen, etwas anderes mit so viel Leidenschaft und Herzblut zu machen wie das Tanzen.“

Von Feliks Todtmann